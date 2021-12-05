Eski kaymakam Sinan İnaltekin mahrem abi çıktı





'KİMLİKLERE BAŞÖRTÜSÜZ RESİM'

Adnan A., Sinan İnaltekin ile askeri lise sınavına girecek olan çocukların başörtülü olan aileleriyle de görüştüklerini ifade ederek, "Çocuklara tercih yaparken askeri lise kutucuklarını da işaretlemelerini söyledim. Daha sonra Sinan İnaltekin ile bu çocukların ailelerine giderek askeri lise sınavlarına girmelerinin iyi olacağını, memuriyetlerinin garanti olacağını söyledik. Üç öğrencinin ailesi de ikna oldu. Askeri lise sınavı için başörtülü olan ailelere başörtüsüz resim çektirmelerini, kimliklerine başörtüsüz resim koymalarını söyledik. Ailelerin de kabul etmesi üzerine evden ayrıldık. Toplantılarımıza devam ettik" dedi.