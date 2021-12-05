SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Siirt’te önemli mesajlar: Yeni programımızla refahı yaygınlaştıracağız

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan ile dün Siirt ziyareti sırasında katıldığı "Demokrasi Buluşması" etkinliği programının görüntüleri paylaşıldı.

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Buradaki konuşmasına, "Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, Müminler asker. Bir şey bizi sindiremez, gökler yerler açılsa, üzerimize tufanlar, yanardağlar saçılsa. Biz oyuz ki imanıyla övündüğümüz ecdadımız titretici şeylere hiçbir gün diz çökmemiş. Zaferlerin kapusu, Anadolu'nun tapusu Malazgirt'ten ta Çanakkale'ye imanın geçilmez kalesine kadar ecdadımızı zaferden zafere koşturan işte şu anda içinde bulunduğumuz bu birlik, beraberliktir." ifadeleriyle başlayan Erdoğan, tüm katılımcıları selamladı.

Eski Turizm ve Devlet Bakanlarından Güldal Akşit'in son yolculuğuna uğurlandığını hatırlatan Başkan Erdoğan, Akşit'e Allah'tan rahmet diledi.

"BENİM MİLLETİM BUNLARIN DA KİTABINI DÜRECEKTİR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine bir müjde verdiğini söyleyen Erdoğan, "Malum bir mağarada sıkıştırıldı bu teröristler, 7 tane terörist orada halledildi, artı 2 terörist daha halledildi, sayı 9 oldu. Onlar kaçacak biz kovalayacağız, er veya geç bunları kazımadan, kökünü kurutmadan inşallah bize durmak, duraksamak yok. Her ne kadar Bay Kemal onların parlamentodaki temsilcileriyle el ele omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a da yürüyorsa onlar görevini yapacak, biz de görevimizi yapacağız. Benim milletim inşallah bunların da herhalde kitabını dürecektir." diye konuştu.