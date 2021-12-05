SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Siirt'te önemli mesajlar: Yeni programımızla refahı yaygınlaştıracağız | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Siirt programı kapsamında vatandaşlarla “Demokrasi Konuşmaları” programında bir araya geldi ve önemli mesajlar verdi. Dolardaki yükselişe dikkat çeken Başkan Erdoğan, "2008’de bizi teğet geçecek demiştim ve hatırlayın bizi teğet geçti. Burada meselenin dolar olmadığını meselenin faiz olmadığını anlamak için bir adım geriye çekilip akıl ve vicdan penceresinden fotoğrafa bakmak yeterlidir." dedi. Başkan Erdoğan, "Biz her nasıl bu süreçlerde vatandaşlarımızı özgürlüklerine kavuşturduysak. Ekonomide de yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme merkezli yeni programımızla refahı yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullandı.