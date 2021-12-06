Usulsüz sorgulama operasyonunda flaş detay! 3 sayfalık mektup ele geçirildi





Partnerinize çok selamlarımı ilet lütfen ben de onu çok sevdim. Çok düzgün ve saygıyı hak eden bir insan. Biraz sıkıntı yaşadığından haberdarım. İnşallah problem yaşamayacaktır. Geçmiş olduğunu ümit ediyorum. Onu bu işe biz soktuk diye düşünmemelisin önce de bu işleri yapıyorlardı. Ama tabi bu kadar yoğun değildi, bu konuda kendini suçlamamalısın kaderde olunca sebebinde çok önemli olmuyor biliyorsun. Memlekete gitme işini azaltsan özellikle aynı kimlikle fena olmaz. Dikkat et lütfen bir müddet sadece kovaya çekilin." dedi.