Patlayıcı Suriye’den gelmiş

Mardin
'in Nusaybin
ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt
'teki programı için görevlendirilen ekipteki polis memurunun özel aracının altına yerleştirilen 1.5 kilo ağırlığındaki patlayıcının teröristler tarafından Suriye
'den getirildiği belirlendi. Suriye sınırındaki Nusaybin'de İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli polis memurunun aracının altına teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcı bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirilmişti. Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaparken MOBESE
kamera görüntüleri de incelemeye alındı. 1.5 kilogram ağırlığında olan C-4 patlayıcının, şarapnel etkisini arttırmak amacıyla çivi gibi materyalle desteklendiği belirlendi. Nusaybin'de daha önce yapılan birçok operasyonda Suriye'den PKK/YPG'li teröristler tarafından getirilen ve ele geçen patlayıcılarla, polis memurunun aracına yerleştirilen patlayıcının benzerlik taşıdığı tespit edildi. Polis ekipleri, patlayıcının PKK/ YPG'li teröristler tarafından Suriye'den getirilerek polis memurun aracına yerleştirildiği ihtimali üzerinde duruyor. Öte yandan, polis memurunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginde görevli olduğunu teröristlerin bilip bilmediği de araştırılıyor.