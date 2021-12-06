SON DAKİKA: MHP’den anket açıklaması: Cumhur İttifakı olarak...

'TÜRKİYE'Yİ DURDURMAK İSTEYEN ODAKLAR'

Yalçın, 'İl İl Anadolu' teması kapsamındaki faaliyetler sırasında CHP'nin politikaları üzerinde de durulduğunu belirterek, "Son yıllarda yeryüzünü kasıp kavuran küresel salgınlara, ekonomik krizlere, doğal afetlere ve dünya barışını tehdit eden yaygın vekalet savaşlarına rağmen; büyüyüp gelişerek hem bölgesinde hem de yeryüzünde başat bir aktör konumuna yükselen Türkiye'yi durdurmak isteyen odakların, CHP'yi nasıl taşeronlaştırıp kuruluş amaçlarından saptırdığı anlatılmıştır. Milli değerlerimize muarız duruşuna 'helalleşme' yalanını dolamak isteyen CHP'nin; bir yandan PKK'nın politik acentesi bir partinin ihanetini nasıl pamuklara sarmaya çabaladığı, bir yandan da küçük partiler halinde siyaset sahnesini dolduran fitne kuluçkalarına nasıl yumurta bıraktığı bütün ayrıntılarıyla dile getirilmiştir. CHP'nin; ülkeyi bir kaos coğrafyasına çevirerek Cumhur İttifakını bundan sorumlu göstermek için harcadığı beyhude mesainin, demokrasimizin temel mefhumlarından muhalefetin içini boşaltarak yerine kavga, husumet ve düşmanlık doldurduğu gerçeği, milletimizle paylaşılmıştır" diye konuştu.