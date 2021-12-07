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Giriş Tarihi: 7.12.2021

103 amirale darbe imalı bildiri davası

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
103 amirale darbe imalı bildiri davası
DARBE imalı bildiriye imza atan 103 emekli amiral hakkında 'Devletin Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma' suçundan 12 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz ile Cumhuriyet Savcısı Oktay Akkaya tarafından yürütülen 'Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin hazırlanan bildiri soruşturması tamamlandı. Bildiriye imza atan 103 şüpheli hakkında 'Devletin Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma' suçundan 12'şer yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Haklarında gözaltı tedbiri uygulanan bir kısım şüphelinin tüm dijital materyalleri incelenerek suça konu yazışmalar dijital iddianameye eklendi.
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103 amirale darbe imalı bildiri davası
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