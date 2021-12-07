103 amirale darbe imalı bildiri davası

DARBE imalı bildiriye imza atan 103 emekli amiral hakkında 'Devletin Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma' suçundan 12 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından hazırlanan iddianame Ankara
20. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz
ile Cumhuriyet Savcısı Oktay Akkaya
tarafından yürütülen 'Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin hazırlanan bildiri soruşturması tamamlandı. Bildiriye imza atan 103 şüpheli hakkında 'Devletin Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma' suçundan 12'şer yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Haklarında gözaltı tedbiri uygulanan bir kısım şüphelinin tüm dijital materyalleri incelenerek suça konu yazışmalar dijital iddianameye eklendi.