Anayasa’nın ilk dört maddesini değiştirmek isteyen HDP’den yeni istek: Federal sisteme geçelim

HDP'Lİ VEKİL SİSTEMİN DEĞİŞMESİ GEREKTİĞİNİ SAVUNDU

Bu skandal istek tepkilerin hedefi haline gelirken, HDP bu kez de yönetim biçiminin değişmesini istedi. TBMM'deki bütçe görüşmelerinde söz alan HDP vekili Ömer Öcalan, mevcut bütçenin tartışılmasından önce sistemin değiştirilmesi gerektiğini savundu.

HDP'li vekil açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi: "Muhalefet de belki şu noktada ortaktır. AB'nin yerel özerklik şartı karşısında yer alıyorlar mı bilmiyoruz. Bu merkezi düzeydeki yapılanma, devlet mekanizması, yerelin bütçesini, geleceğini düşünmez. Buradaki yapı, antidemokratik bir yapıdır. Sistemin dışına çıkarak önermelerde bulunmamız gerekiyor. Birden fazla etnik yapı, inançsal yapı, siyasal anlayışı içinde barındıran mekanizma, ulus devletle yürütülmez. Biz bunun karşısına demokratik konfederal sistemi koyuyoruz. Yoksa 100 yıldır böyle geldi. 2023 hedefi olanlar ülkeyi daha da uçuruma, daha da derinleşen çelişkilerin içerisine koyacaktır."

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