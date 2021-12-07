İletişim Başkanı Altun’un evini fotoğraflamıştı! CHP’li Başkan Özçağdaş’ın yargılanmasında yeni gelişme

SANIĞIN SUÇUNU İKRAR ETTİĞİ VURGULANDI

Duruşmada yeniden söz alan müşteki avukatı beyanında, 'Davaya konu fotoğrafın çekildiği alan tapu kaydına göre müvekkilime ait alandır ve evinin bahçesi niteliğindedir. Bu durum, temel hak ve özgürlüklerden olan konut dokunulmazılığı, ve özel hayatın gizliliğini ihlaldir. Sanık tarafından da yaptığı fiil ve sonrasında fotoğrafın CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na gönderildiği ikrar edilmiştir. Bu davanın konusu özel hayatın gizliliğini ihlal suçudur. İmar mevzuatına aykırılık bu davanın suçu değildir' dedi.

'SANIĞIN EYLEMİNİN NE AHLAKİ NE DE İNSANİ YÖNÜ YOKTUR'

Müşteki avukatı beyanının devamında 'İmar mevzuatına aykırılık' suçunun başka bir soruşturma kapsamında işlenmiş olduğunu belirterek 'O soruşturmada uzman mühendis bilirkişi tarafından savcılığın talebi üzerine dosyaya sunulmuş detaylı rapor vardır ve dosyaya takipsizlik kararı verilmiştir. Bu karara İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da bir itiraz gelmemiştir. Ayrıca bir parsel üzerinde imar mevzuatına aykırılık suçu olsa da bu durum, bir siyasi partinin ilçe başkanının yetki alanına giren bir konu değildir. Sanık, orada bir anne 4 çocuğuyla otururken suç işlemiştir. Bu fiilin ne ahlaki ne insani savunulur tarafı yoktur. Ayrıca siyasi hak niteliği de yoktur' diyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.

DAVA ERTELENDİ

Duruşma sonu mahkeme, mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet savcısına süre verilmesine karar vererek davayı erteledi.

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