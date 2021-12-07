MHP'li Akçay HDP'ye ateş püskürdü: "TBMM terörist hücresi değildir, olmayacaktır!"

'PKK'NIN KENDİSİ OLMUŞSUNUZ'

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay şöyle konuştu:

"'PKK sizi tükürüğü ile boğar' sözlerini kim söyledi? HDP'li vekiller. 'Sırtımızı YPG'ye dayıyoruz' diyenler, 'Apo'un heykellerini dikeceğiz' diyenler HDP'li vekiller. Daha önce de söyledim. HDP'yi PKK destekçiliği olarak söylemek eksikliktir. Siz PKK'nın bizatihi kendisi olmuşsunuz. Biz görüşlerimizi Anayasa Mahkemesi'ne yönelik söyleriz."