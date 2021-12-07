SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı’ndan çok önemli ana sınıfı kararı: Öğrenci sayısı 10’dan 5’e düşürüldü...

BAKAN ÖZER'DEN ANA SINIFI DÜZENLEMESİ SONRASI AÇIKLAMA



40 bin yeni ana sınıfı hedefi kapsamında ikinci döneme 5 bin ana sınıfı yapımının yetiştirilmesini planladıklarını aktaran Özer, şunları kaydetti:



"Yaklaşık bir ayda, ülke genelinde 4 bin 3 yeni ana sınıfını açtık. Bu ana sınıflarında 79 bin çocuğumuz eğitim almaya başladı. Böylece 5 yaş grubunda yaklaşık %78 olan okullaşma oranını, yaklaşık %84'e çıkardık. Kısa sürede geldiğimiz bu nokta hedefimizi güncellememiz gerektiğine işaret etti. Yeni hedef olarak şubat ayına kadar 10 bin yeni ana sınıfını hazır hâle getirmeyi planlıyoruz.



Yaptığımız yeni düzenleme ile köy ve benzeri yerleşim yerlerindeki öğrencilerin okul öncesi eğitime erişimini kolaylaştırmak için önemli bir daha adım attık. Artık köylerde ana sınıfı açılması için 10 çocuk bulunması şartı aranmayacak. 5 çocuk için ana sınıfları açılabilecek. Ana sınıfı ve anaokulu sayısını artırarak tüm çocuklarımızın okul öncesinde eğitime rahatça ulaşabilmesi en büyük önceliğimiz. Bu doğrultuda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor."