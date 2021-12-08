CHP’nin adayı Abdullah Gül mü? Eski CHP’li Yılmaz Ateş’ten flaş açıklamalar

"TAMAMEN DOSTLUK İLİŞKİSİ İÇERİSİNDE OLAN BİR ZİYARET"

Deniz Baykal'a gerçekleştirdiği ziyaret hakkında konuşan Yılmaz Ateş, "Ben 10-15 günde bir Sayın Baykal'ı ziyaret ediyorum. Kendisinden feyiz alıyorum. Türkiye'yi nasıl görüyor? Deneyimleri var. Müthiş tahlilleri var. Türkiye'yi, Orta Doğu'yu ve dünyayı iyi takip ediyor. Sayın Kesici de zaman zaman ziyaret eder. Ama orada kesinlikle 'Cumhurbaşkanı adayıyım' demedi Sayın Kesici… Öyle bir talebi olmadı. Tamamen bir dostluk ilişkisi içerisinde olan bir ziyaret." ifadelerini kullandı.