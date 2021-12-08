CHP’nin adayı Abdullah Gül mü? Eski CHP’li Yılmaz Ateş’ten flaş açıklamalar | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:41
01:12
07:24
02:48
01:12
01:16
00:36
02:15
28:20
02:46
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun el hareketine sert tepki | Video 08.12.2021 | 19:54
01:55
Başkan Erdoğan çiftçilere müjde verdi | Video 08.12.2021 | 19:52
03:39
Başkan Erdoğan'dan 'stokçuluk' talimatı: Fiyat artışı yapanların... | Video 08.12.2021 | 19:39
01:07
06:34
02:51
Mehmet Barlas | Siyasetin ciddi yanı 08.12.2021 | 16:40
06:56
Yavuz Donat | Huzura susamış topraklarda yolculuk 08.12.2021 | 16:38
07:11
İBB ihalelerinde yolsuzluk iddiası! 732 milyonluk vurgun | Video 08.12.2021 | 16:28
04:27
Salih Tuna | Kılıçdaroğlu’nu satan refiki 08.12.2021 | 16:36
12:55
Başkan Erdoğan "İtibar suikastları moralinizi bozmasın" | Video 08.12.2021 | 16:12
Millet İttifakı’nda cumhurbaşkanı adayı tartışmaları devam ederken, CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. “CHP’nin adayı Abdullah Gül mü?” sorusuna yanıt veren Yılmaz Ateş, “Sayın Gül veya benzeri bir aday CHP’nin bugünkü yönetimi tarafından belki aday gösterilebilir ama CHP’lilerden ilgi göreceğini zannetmiyorum.” dedi.