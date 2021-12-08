CHP’nin adayı Abdullah Gül mü? Eski CHP’li Yılmaz Ateş’ten flaş açıklamalar | Video

Millet İttifakı’nda cumhurbaşkanı adayı tartışmaları devam ederken, CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. “CHP’nin adayı Abdullah Gül mü?” sorusuna yanıt veren Yılmaz Ateş, “Sayın Gül veya benzeri bir aday CHP’nin bugünkü yönetimi tarafından belki aday gösterilebilir ama CHP’lilerden ilgi göreceğini zannetmiyorum.” dedi.