Darbe bildirisini imzalayan amirallerin ilginç diyaloğu! "Borsa kapanmadan beni de dahil et"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından darbe imalı bildiriye imza atan 103 emekli amiral hakkında 'Devletin Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma' suçundan 12 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede bildirinin Türkiye'nin geçmişte yaşamış olduğu askeri müdahaleler ve 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe nedeniyle bildiri adı altında yayımlanan açıklama, Türk kamuoyunun kahir ekseriyeti tarafından gerek kaleme alınış tarzı gerek kamuoyuna açıklanma saati ve şekli itibariyle 'muhtıra' şeklinde değerlendirildiği bu nedenle tepki ile karşılandığı aktarıldı.