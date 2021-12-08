Darbe imalı bildiri ile ilgili iddianamenin detayları belli oldu! ‘Montrö bildirisinin hedefi hükümetti’





Bildiriye imza atan şüpheliler hakkında 'Devletin Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma' suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, aralarında emekli amiraller ve TESUD eski Başkanı Namık Kemal Çalışkan'ın da bulunduğu ADMEK-2 isimli WhatsApp grubu oluşturdukları, darbe imalı skandal bildirinin ise bu gruptan paylaşılarak şüphelilerden onay alındığı anlatıldı.