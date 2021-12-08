Darbe imalı bildiri ile ilgili iddianamenin detayları belli oldu! ‘Montrö bildirisinin hedefi hükümetti’

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz ile Cumhuriyet Savcısı Oktay Akkaya tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 103 emekli amiralin hazırladığı darbe imalı bildiriyle ilgili hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.
Bildiriye imza atan şüpheliler hakkında 'Devletin Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma' suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, aralarında emekli amiraller ve TESUD eski Başkanı Namık Kemal Çalışkan'ın da bulunduğu ADMEK-2 isimli WhatsApp grubu oluşturdukları, darbe imalı skandal bildirinin ise bu gruptan paylaşılarak şüphelilerden onay alındığı anlatıldı.
HÜKÜMETE KARŞI HAREKET
'103 Amiral Bildirisi' olarak kamuoyuna servis edilen metnin Türkiye tarihinde gerçekleşmiş darbe, muhtıra, bildiri ve benzeri olaylardan ilham alındığı, başlangıç cümlesinin maksatlı olarak 'Yüce Türk Milleti' şeklinde başladığı aktarıldı.
İddianamede, suça konu metnin dili, temas ettiği konular, yayımlandığı saat itibarıyla gece vakti dolaşıma sokulması, en üst rütbede emekli amirallerin imzalamaları, onaylamaları, geçmişteki emir-komuta etkisini kullanma niyetlerinin varlığını gösterdiği anlatıldı.
Şüphelilerin toplumdaki karşılıkları, meslek geçmişleri, emekli olmadan önceki rütbeleri, askeri kültür ve gelenekten gelen otoritelerinin göz önünde bulundurulduğu belirtilirken, muhtıra metni tarzında toplu bir bildiri ile muvazzaf TSK mensuplarını hükümete karşı illegal bir şekilde harekete geçirmeye çalışma amacı güdüldüğü aktarıldı.