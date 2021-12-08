Eli kanlı terör örgütü DEAŞ’ın kirli planı! Terör saldırılarıyla karışıklık planladılar

DEAŞ'ın 39 kişilik hücresi operasyonla çökertilince terör örgütünün planları alt üst oldu. Örgüt sorumlularının; ayrıca kendilerine finansal destek sağlanması için örgüt üyelerini hırsızlık, soygun ve gasp başta olmak üzere farklı suçlara yönlendirdikleri ve söz konusu suçlar için bir "Ekip" kurma arayışında oldukları da ortaya çıktı. Operasyonda DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri (Sorumlusu) olduğu iddia edilen "Ebu El Bera El-Turki" kod adlı Fazlı K. (29) da yakalanmış ve tutuklanmıştı.
İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; geçtiğimiz aylarda terör örgütü DEAŞ'ın Pendik İlçesi'nde bulunan Lojistik Hücresi'ni titiz bir çalışmayla deşifre etti. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri örgüt üyeleri tarafından "Güvenli Ev" olarak tanımlanan ve "Mudafa" adı verilen gizli Hücre Evi'ne Özel Harekat destekli operasyon yaptı.
2'si Rusya uyruklu 39 terör örgütü DEAŞ üyesi yakalandı. Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan terör örgütü DEAŞ üyelerinin barınma ve lojistik ihtiyaçlarından sorumlu olan DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri (Sorumlusu) "Ebu El Bera El-Turki" kod adlı Fazlı K. (29) da yakalanarak Hücre Evi'nin sözde yöneticisi 5 suç ortağıyla birlikte tutuklandı. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. SABAH, o operasyonun ve soruşturmanın detaylarına ulaştı.
"TOPLANTILARI ORGANİZE ETTİ" İDDİASI...
İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün raporlarına ve iddialara göre; terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlularıyla irtibatlı olan ve talimatlar aldığı iddia edilen Fazlı K., iddialara göre örgütsel toplantılar organize etti. Terör örgütü DEAŞ'a katıldığı 12 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul'un Bağcılar İlçesi'nde hakkında kayıp başvurusu yapılan ve "Silahlı Terör Örgütü Kurmak, Yönetmek Veya Üye Olmak" suçundan yargılandığı iddia edilen Fazlı K.'nın yurt dışı çıkış yasağı bulunuyor.
YTS'lerin ülkemize gelmelerinden, barınma, gıda, giyecek başta olmak üzere lojistik ihtiyaçlarından sorumlu olduğu iddia edilen Fazlı K.'nın terör örgütü DEAŞ'ın ülkemizde gerçekleştirmek istediği terör saldırılarından haberdar olduğu da iddia edildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen o operasyonla terör örgütü DEAŞ'ın tüm terör saldırısı planları alt üst oldu.
"SOYGUN EKİBİ" KURMAK İSTEDİLER
Terör örgütü DEAŞ'ın, bazı Sivil Toplum Kuruluşları'na, bazı radikal gruplara ve bu bunlara bağlı olan dernek, kafe, restoran gibi noktalara yönelik siyasi karışıklık amaçlayan terör saldırıları planladığı ve operasyonla terör örgütü DEAŞ adına hedeflenen bütün saldırıların engellendiği de İstanbul Emniyeti tarafından hazırlanan İstihbarat Raporları'na yansıdı. Üst düzey DEAŞ sorumlularının; terör örgütüne gelir sağlamak adına terör örgütü üyelerini gasp, hırsızlık ve soygun başta olmak üzere farklı suçlara yönlendirdiği de ortaya çıktı. Sözde DEAŞ sorumlularının terör örgütüne finansal destek sağlanması hedeflenen suçlar için bir "Ekip" kurma arayışında oldukları da tespit edildi ve İstihbarat Raporları'na yansıdı.
Terör örgütü DEAŞ'a bağlı Hücre Evi'nde yapılan aramalarda; 6 harici disk, havalı tabanca, şarjör, av tüfeği, 90 sahte pasaport, 80 mühür ve kaşe, sahte evrak ve sahte belgelerin hazırlanmasında kullanılan malzemeler, örgütsel içerikli dijital materyaller, haklarında "Toplatma Kararı" olan bazı yasaklı kitaplar ve çok sayıda örgütsel doküman bulunmuştu.