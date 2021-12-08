Eli kanlı terör örgütü DEAŞ’ın kirli planı! Terör saldırılarıyla karışıklık planladılar

YTS'lerin ülkemize gelmelerinden, barınma, gıda, giyecek başta olmak üzere lojistik ihtiyaçlarından sorumlu olduğu iddia edilen Fazlı K.'nın terör örgütü DEAŞ'ın ülkemizde gerçekleştirmek istediği terör saldırılarından haberdar olduğu da iddia edildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen o operasyonla terör örgütü DEAŞ'ın tüm terör saldırısı planları alt üst oldu.

"SOYGUN EKİBİ" KURMAK İSTEDİLER

Terör örgütü DEAŞ'ın, bazı Sivil Toplum Kuruluşları'na, bazı radikal gruplara ve bu bunlara bağlı olan dernek, kafe, restoran gibi noktalara yönelik siyasi karışıklık amaçlayan terör saldırıları planladığı ve operasyonla terör örgütü DEAŞ adına hedeflenen bütün saldırıların engellendiği de İstanbul Emniyeti tarafından hazırlanan İstihbarat Raporları'na yansıdı. Üst düzey DEAŞ sorumlularının; terör örgütüne gelir sağlamak adına terör örgütü üyelerini gasp, hırsızlık ve soygun başta olmak üzere farklı suçlara yönlendirdiği de ortaya çıktı. Sözde DEAŞ sorumlularının terör örgütüne finansal destek sağlanması hedeflenen suçlar için bir "Ekip" kurma arayışında oldukları da tespit edildi ve İstihbarat Raporları'na yansıdı.