İzmir’de şaka gibi olay! CHP’li başkan bozuk yollar AK Parti İlçe Başkanı’na sordu

KÖSTEBEK YUVASI GİBİ

Torbalı'da İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyesi tarafından altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan fakat daha sonra kapatılmayan yollar son yağışların ardından adeta köstebek yuvasına döndü. Yazın toz topraktan kışın çamurdan ve yol gövdesinde biriken yağmur sularından bıkan vatandaşlar Tunç Soyer ile Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'e çağrıda bulunarak yolların bir an önce ilçeye yakışır şekilde düzenlenmesini istedi. AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın da sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin yer aldığı kısa bir video görüntüsü paylaşarak altına da "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın, hep ifade ettiği gibi, "CHP Demek; Çöp, Çamur ve Çukur demektir." Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer CHP'yi mahcup etmediler. Güzel ilçemizi Çamur ve Çukura mahkum ettiler. Hem başarısız, hem iş bilmez, hem de beceriksizsiniz" ifadelerine yer verdi.