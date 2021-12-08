İzmir’de şaka gibi olay! CHP’li başkan bozuk yollar AK Parti İlçe Başkanı’na sordu

SABAH ve A HABER Günaydın'ın ilçedeki bozuk yollarla ilgili paylaşımını yaptığı haberlerle kent gündemine taşıdı. İlçede olup bitenlerden bihaber olan Büyükşehir Belediyesi, gazete ve televizyonda çıkan haberler sonrası AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Günaydın'a sosyal medya hesabından ulaşarak önce hangi yolların bozuk olduğunu sordu. Ardından da adeta köstebek yuvasına dönen cadde ve sokaklarda çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesinin bozuk yolları AK Parti İlçe Başkanına sorması Torbalı'da büyük şaşkınlık yarattı.
KÖSTEBEK YUVASI GİBİ
Torbalı'da İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyesi tarafından altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan fakat daha sonra kapatılmayan yollar son yağışların ardından adeta köstebek yuvasına döndü. Yazın toz topraktan kışın çamurdan ve yol gövdesinde biriken yağmur sularından bıkan vatandaşlar Tunç Soyer ile Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'e çağrıda bulunarak yolların bir an önce ilçeye yakışır şekilde düzenlenmesini istedi. AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın da sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin yer aldığı kısa bir video görüntüsü paylaşarak altına da "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın, hep ifade ettiği gibi, "CHP Demek; Çöp, Çamur ve Çukur demektir." Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer CHP'yi mahcup etmediler. Güzel ilçemizi Çamur ve Çukura mahkum ettiler. Hem başarısız, hem iş bilmez, hem de beceriksizsiniz" ifadelerine yer verdi.
SABAH VE A HABER GÜNDEME TAŞIDI
SABAH, Günaydın'ın bu çıkışını 'Torbalı Çukuru' başlığı ile manşetine taşıdı. A HABER'de Selman Günaydın'la röportaj yaparak canlı yayında Torbalı'da yaşanan yol çilesini ekranlarına taşıdı. Bugüne kadar ilçe halkının yol çilesine sessiz kalan Büyükşehir Belediyesi haber SABAH ve A Haber'de yayınlandıktan sonra vakit kaybetmeden harekete geçti. Bunu yaparken de akıllara durgunluk veren bir uygulamaya imza attı. İzmir merkezden 50 kilometre uzaklıktaki Torbalı'da olup bitenlerden bi haber olan büyükşehir belediyesi A Haber'in canlı yayın konuğu olan AK Parti İlçe Başkanı Selman Günaydın'a sosyal medya hesabından ulaşarak ilçedeki hangi yolların bozuk olduğunu sordu. Büyükşehir Belediyesinden gelen mesaj karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Günaydın cevaben yazdığı mesajda Torbalı Mahallesi, Ertuğrul Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, Yemişlik Mahallesi, Muratbey Mahallesi, Alpkent Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Yedi Eylül Mahallelerinin ismini verdi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de gerekli çalışmaların yapılması amacıyla konuyu ilgili birimlere aktardıklarını ifade etti. Dün de Büyükşehir Belediyesi, Günaydın'ın belirttiği cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.
ŞAKA GİBİ
Uzun süredir belediye ekiplerinin yolunu gözleyen vatandaşlar sabah erken saatlerde yol çalışması yapan işçileri karşılarında görünce büyük şaşkınlık yaşadı. "Bu nasıl iş anlamadık" diyen vatandaşlar; "Anlaşılan o ki Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir kent merkezinden 50 kilometre uzaklıktaki Torbalı'da olup bitenlerden haberi yokmuş. Oysa ki Büyükşehir Belediyesi'nin Torbalı'da yerel hizmetler birimi var. Burada ilçe belediyesi ile koordineli hareket edip kendi sorumluluk alanlarındaki cadde, bulvar ve meydanlardaki eksikleri tespit eden ve bağlı bulundukları daire başkanlığına rapor eden ekipleri var. Durum böyle iken Büyükşehir Belediyesi ilçedeki bozuk ve sorunlu yolları AK Parti İlçe Başkanına soruyor. Şaka gibi. Bunların birbirlerinden haberleri yok." diye konuştu.CHP’li başkandan eski personeline büyük kıyak! Tazminat ödememek için kafeyi belediyeye taşıdı