Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi | Özgür Özel hakaret etti, ortalık karıştı! TBMM'de yumruk yumruğa kavga
Giriş Tarihi: 9.12.2021 02:29 Son Güncelleme: 9.12.2021 02:33

Son dakika haberi | Özgür Özel hakaret etti, ortalık karıştı! TBMM'de yumruk yumruğa kavga

Son dakika haberi | Özgür Özel hakaret etti, ortalık karıştı! TBMM’de yumruk yumruğa kavga

Son dakika haberleri... Sabah saatlerindeki oturumda yaşanan gerginliğin ardından Meclis'in son oturumunda yeni bir kavga daha yaşandı. Bütçe görüşmelerinde CHP'li Özgür Özel'in Bakan Soylu'ya yönelik hakareti üzerine Meclis karıştı. AK Partili vekillerle CHP'li vekiller birbirine girdi. İşte o yumruk yumruğa kavgadan kareler...

Bütçe görüşmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı ile ilgili kuruluşların bütçesinin tartışıldığı Meclis'te, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu söz aldı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarının ardından AK Partili milletvekilleri ayakta alkışlayarak destekte bulundu.



Ayakta alkışlayan milletvekillerine dönen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bakan Soylu'yu hedef alan hakaret içerikli bir söz söyledi.



AK Partili milletvekilleri hakaret üzerine Özel'e tepki gösterdi. AK Parti ve CHP vekilleri kürsü önünde karşı karşıya geldi.



Yaşanan arbede sonunda oturuma ara verildi.



SABAH DA KAVGA ÇIKMIŞTI

Sabah saatlerindeki oturumda ise CHP grubu adına konuşan Bursa milletvekili Erkan Aydın'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'a ait olduğu iddia edilen uçağa bindiğini ileri sürmesi tansiyonu yükseltmişti.

SON DAKİKA: TBMM'de yumruklu kavga!

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Son dakika haberi | Özgür Özel hakaret etti, ortalık karıştı! TBMM'de yumruk yumruğa kavga
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