Son dakika haberi | Özgür Özel hakaret etti, ortalık karıştı! TBMM’de yumruk yumruğa kavga

Bütçe görüşmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı ile ilgili kuruluşların bütçesinin tartışıldığı Meclis'te, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu söz aldı.
Bakan Soylu'nun açıklamalarının ardından AK Partili milletvekilleri ayakta alkışlayarak destekte bulundu.
Ayakta alkışlayan milletvekillerine dönen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bakan Soylu'yu hedef alan hakaret içerikli bir söz söyledi.
AK Partili milletvekilleri hakaret üzerine Özel'e tepki gösterdi. AK Parti ve CHP vekilleri kürsü önünde karşı karşıya geldi.
Yaşanan arbede sonunda oturuma ara verildi.
SON DAKİKA: TBMM'de yumruklu kavga!
SABAH DA KAVGA ÇIKMIŞTI
Sabah saatlerindeki oturumda ise CHP grubu adına konuşan Bursa milletvekili Erkan Aydın'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'a ait olduğu iddia edilen uçağa bindiğini ileri sürmesi tansiyonu yükseltmişti.