Son dakika haberi | Özgür Özel hakaret etti, ortalık karıştı! TBMM’de yumruk yumruğa kavga





SABAH DA KAVGA ÇIKMIŞTI



Sabah saatlerindeki oturumda ise CHP grubu adına konuşan Bursa milletvekili Erkan Aydın'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'a ait olduğu iddia edilen uçağa bindiğini ileri sürmesi tansiyonu yükseltmişti.

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