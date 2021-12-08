Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: TBMM'de yumruklu kavga! CHP'nin provokasyonu sonrası ortalık karıştı...
Giriş Tarihi: 8.12.2021 12:36 Son Güncelleme: 8.12.2021 12:51

SON DAKİKA: TBMM'de yumruklu kavga! CHP'nin provokasyonu sonrası ortalık karıştı...

SON DAKİKA: TBMM’de yumruklu kavga! CHP’nin provokasyonu sonrası ortalık karıştı...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmesi sırasında AK Partili ve CHP'li vekiller arasında kavga çıktı. Süleyman Soylu ile CHP'li vekiller arasında çıkan sözlü tartışma CHP'li vekillerin tansiyonu yükseltmesiyle tartışma yumruklu kavgaya kadar gitti.

Türkiye Büyük Milllet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçeleri görüşmesi sırasında AK Parti ile CHP'li vekiller arasında kavga çıktı.

SON DAKİKA: TBMM'de yumruklu kavga!

CHP'li Erkan Aydın'ın konuşması sırasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile CHP sıraları arasında sözlü tartışma yaşandı. Gerilimin büyümesi ile, tartışma yumruklaşmaya kadar gitti. Araya diğer milletvekillerinin girmesiyle gerilim bir nebze de olsa azaldı.

TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç oturuma 15 dakika ara verdi.

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SON DAKİKA: TBMM'de yumruklu kavga! CHP'nin provokasyonu sonrası ortalık karıştı...
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