SON DAKİKA: TBMM’de yumruklu kavga! CHP’nin provokasyonu sonrası ortalık karıştı...

Türkiye Büyük Milllet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçeleri görüşmesi sırasında AK Parti ile CHP'li vekiller arasında kavga çıktı.

SON DAKİKA: TBMM'de yumruklu kavga!

CHP'li Erkan Aydın'ın konuşması sırasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile CHP sıraları arasında sözlü tartışma yaşandı. Gerilimin büyümesi ile, tartışma yumruklaşmaya kadar gitti. Araya diğer milletvekillerinin girmesiyle gerilim bir nebze de olsa azaldı.

TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç oturuma 15 dakika ara verdi.

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