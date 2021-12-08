SON DAKİKA: TBMM'de yumruklu kavga!

Son dakika haberleri... TBMM'de AK Partili ve CHP'li vekiller arasında arbede çıktı!

Türkiye Büyük Milllet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçeleri görüşmesi sırasında AK Parti ile CHP'li vekiller arasında kavga çıktı.