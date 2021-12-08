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SON DAKİKA: TBMM'de yumruklu kavga! 08.12.2021 | 12:36
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Şırnaklı çobanların Anıtkabir nöbet değişimi taklidi beğeni topladı 08.12.2021 | 12:30
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Hudut kartallarından dosta güven düşmana korku | Video 08.12.2021 | 10:57
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Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı: Biz soykırıma uğramış bir milletiz 07.12.2021 | 17:32
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"Eren" operasyonları PKK'ya büyük darbe vurdu | Video 05.12.2021 | 15:52
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Başkan Erdoğan'dan Siirt'te Sivil Toplum Buluşması'nda önemli açıklamalar 04.12.2021 | 17:35
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Başkan Erdoğan Türkiye'nin ilk çinko fabrikasının açılışında konuştu 04.12.2021 | 16:20
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Son dakika haberleri... TBMM'de AK Partili ve CHP'li vekiller arasında arbede çıktı!
Türkiye Büyük Milllet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçeleri görüşmesi sırasında AK Parti ile CHP'li vekiller arasında kavga çıktı.