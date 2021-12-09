İBB’nin başı çektiği CHP’li belediyeler borç batağında!





BAKIRKÖY BELEDİYESİ: Yine İstanbul'dan Bakırköy Belediyesi de borçlanma limitini aşanlar arasına girdi. Sayıştay tarafından yapılan incelemede borçlanma sınırı 340 milyon 609 bin TL olması gerekirken Bakırköy Belediyesi'nin borcunun 452 milyon 312 bin TL olduğu tespit edildi.