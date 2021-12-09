Bakanlık harekete geçti! İETT’deki vurguna ilişkin soruşturma açıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 2022 Bütçe Görüşmeleri Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ile İETT üzerinden yaptığı yaklaşık 2 milyar liralık vurguna yönelik soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Soylu yaptığı açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile alakalı sayın milletvekili de sordu. Dün ve ondan önceki gün Nurettin Canikli Bey açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada özellikle şunu söyleyeyim; 11 bin 415 ihalenin yüzde 14'ünün açık ihale usulü ile geri kalan yüzde 86'lık 9 bin 791 ihalenin ise doğrudan temin ya da pazarlık usulü ile yapıldı. Burada bize de gelen ihbar çerçevesinde yaklaşık 2 milyar TL tutan bir işin 730 milyon liralık bölümünün üzerinde fazla ödendiği ve bu ihalelerin yanlış yapıldığı hususunda mülkiye müfettişlerince, MASAK ve Vergi Dairesi tarafından soruşturma başlatılmıştır. Yine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce asfalt ihalesiyle ilgili çok önemli bir ihbar üzerine de yine aynı ekiplerle soruşturma başladı" ifadelerine yer verdi.





NURETTİN CANİKLİ AÇIKLADI



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli 2022 Bütçe görüşmelerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen otobüs bakım ihalelerinde 732 milyon liralık yolsuzluk olduğunu belirterek, "Tarihin en büyük yolsuzluğu. Sadece 7 ihale. 1993'teki İSKİ skandalı bunun yanında devede kulak kalır. Şimdi yapılması gereken şu; gideceksiniz hesap soracaksınız" şeklindeki ifadeleri; İBB iştiraki İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (İETT) yaptığı ihaleleri gündeme getirdi.

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CHP'Lİ VEKİLİN MALİ MÜŞAVİR OLDUĞU ŞİRKET 14 İHALE ALDI



CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 14 ihale aldığı ve söz konusu ihalenin yaklaşık bedelinin 2 milyar TL olduğu görülmüştü.



KARABAT, SEÇİMDEN SONRA ŞİRKETİN MALİ MÜŞAVİRİ OLDU



Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmeden önce Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin mali müşavirinin Sema Yay olduğu öğrenilirken, Ekrem İmamoğlu'nun, 23 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Özgür Karabat şirketin mali müşaviri olduğu bildirildi.

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Ticaret Sicil Gazetesi'nin; 25 Eylül 2020 tarihli sayısında Özgür Karabat'ın Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin mali müşaviri olduğu açıkça gözüküyor.

Ticaret Sicil Gazetesi'nin; 18 Aralık 2020 tarihli sayısında Özgür Karabat'ın Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin mali müşaviri olduğu gözüküyor. Şirketin sermaye artımının Özgür Karabat'ın raporuyla tespit edildiğine dikkat çekiliyor.





İŞTE O 14 İHALE



Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Ekrem İmamoğlu döneminde 20 Eylül 2019-16 Haziran 2021 tarihleri arasında 14 ayrı ihale aldığı bildirildi.



Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde aldığı ihalelerin tarihleri şöyle:



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20 Eylül 2019- 531 Adet Otokar Kent 290LF Model Otobüsün Bakımı, Arıza ve Hasar Onarımı, Servise Hazırlanması, Yol Yardımı ve Garaj İşletimi) (Pazarlık Usulü İhale)



23 Eylül 2019- 385 Adet Citaro Solo Otobüsün Bakımı, Arıza ve Hasar Onarımı, Servise Hazırlanması (Pazarlık Usulü İhale)

20 Kasım 2019- 24.258.000 Kilometre Otobüs, Bakım ve Onarımı (Açık İhale)

21 Kasım 2019- 23.427.00 Kilometre Otobüs Bakım Onarımı (Açık İhale)

27 Aralık 2019- 2.639.000 Kilometre 139 Adet Karsan 74 Adet Connectog Otobüslerin Bakım Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)

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23 Aralık 2020-1.938.750 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)

23 Aralık 2020- 1.890.600 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)

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22 Ocak 2021- 3.740.300 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)

22 Ocak 2021- 3.781.200 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)

9 Şubat 2021- Ayazağa Garajı İşlettirme (Açık İhale)

9 Mart 2021- 40.689.000 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarım (Açık İhale)

11 Mart 2021- 137.621.000 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Açık İhale)

11 Mart 2021- 37.191.00 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Açık İhale)

16 Haziran 2021- BMC Procity Model Ağır Hasarlı Aracın Onarımı (Açık İhale)



MERCEDES-BENZ OTOMOBİL TAMİR İÇİN YETERLİ OLMADIĞI GEREKÇESİYLE İHALEDEN ELENDİ



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; otobüsü imal eden Mercedes-Benz firmasını tamir için yeterli olmadığı gerekçesiyle ihaleden elediği ifade edildi.





DOĞAN: "ÖZGÜR KARABAT, 'İBB İHALESİNİ SANA VERECEĞİM' DEDİ"



CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'tan ilişki görüntülerini yayma tehdidiyle 10 milyon TL isteyen parti içindeki 5 kişilik şantaj şebekesinden 4 kişi tutuklanmıştı. Aynur Doğan, "Özgür Karabat bana tecavüz etti" ifadelerini kullanmıştı.



Tutuklanan Aynur Doğan, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadede, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ı suçlamış ve "(Özgür Karabat) Benimle sürekli birlikte olmak istediğini söyledi. 'Tanıdıklarına söylerim' diye beni tehdit ediyordu. Whatsapp üzerinden görüntülü arıyor ve kendisini tatmin ediyordu. Bana, 'İBB'den büyük bir ihale alacağım. Buradan alacağım paradan da sana para vereceğim. Burada oturmanı istemiyorum' dedi. Bana araç alabileceğini de söyledi. Yaşadıklarımı arkadaşım Cahit'e anlattım ve yardım istedim. Şantaj yapmadım" iddiasında bulunmuştu.