İYİ Parti’de yeni skandal: ’İYİ Partili Başkan Rıfat Kıncı, Sülbiye Yüksel’in boğazını sıkıp iki kez yumruk atmış!

Sülbiye Yüksel, yaptığı açıklamada, olayın 7 Aralık akşamı yaşandığını belirterek, "O sırada partimizin Genel Başkanı Meral Akşener, Galatasaray-Fenerbahçe kadına şiddete karşı farkındalık maçını izliyordu. Aynı dakikalarda ben şiddet gördüm. Bana yapılan, karşıdaki insanın zayıflığını gösterir. Bu kişi kadına şiddeti alışkanlık haline getirmiş. Ben adalete güveniyorum." ifadelerini kullandı.