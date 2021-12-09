İYİ Parti'de yeni skandal: 'İYİ Partili Başkan Rıfat Kıncı, Sülbiye Yüksel'in boğazını sıkıp iki kez yumruk atmış!

İYİ Parti skandallarla gündeme gelmeye devam ediyor. İYİ Parti Kütahya İl Yönetim Kurulu Üyesi Sülbiye Yüksel, aynı partinin Merkez İlçe Başkanı Rıfat Kıncı'nın kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi olarak darp raporu aldı. Sülbiye Yüksel ifadesinde aralarında eskiye dayalı husumet bulunan Rıfat Kıncı'nın parti binasındaki toplantı sonrası odasına geldiğini, yaşanan sözlü tartışmanın ardından boğazını sıkıp iki kez yumruk attığını söyledi. Yüksel aynı zamanda, "Partimizin Genel Başkanı Meral Akşener, Galatasaray-Fenerbahçe kadına şiddete karşı farkındalık maçını izliyordu. Aynı dakikalarda ben şiddet gördüm" diyerek korkunç olayı anlattı.