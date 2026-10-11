11 kişinin öldüğü tur otobüsünün Bursa'dan hareket görüntüsü ortaya çıktı | Video
11 Ekim 2026 14:34
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