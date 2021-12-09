Katil HDP’li vekilin evinden çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında 4 Aralık'ta Şırnak'ın Cizre İlçesinde Meman aşireti lideri Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili şok bilgiler açıkladı. Güven'i öldüren katil zanlısının Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç
olduğunu açıklayan Soylu, teröristin önce Silopi HDP
İlçe başkanlığına sığındığı, daha sonra saklanmak için HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz
'ın evine girdiğini söyledi. Cinayeti işleyen zanlı ile örgütün kadın yapılanmasında yer alan bir kadın teröristin de yakalandığı öğrenilirken, Soylu TBMM'de HDP sıralarına dönerek "bu katliamın hesabını vereceksiniz" dedi. 4 Aralık'ta Şırnak'ın Cizre ilçesinde Meman Aşireti lideri Tahir Güven'in hayatını kaybettiği silahlı saldırı olayının faillerinden PKK/KCK terör örgütü mensubu Emin Kalkan
'ın ifadesinde bahse konu eylemi birlikte gerçekleştirdiklerini beyan ettiği ve gizli tanık ifadeleriyle desteklenen Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç'in 7 Aralık'ta Silopi HDP
İlçe başkanlığına gittiği ve gün boyu orada kaldığı, daha sonra ise HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın ailesinin ikamet ettiği apartmana girdiği tespit edildi. Zanlı, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi Abdullah Kaçmaz
'ın evinin çıkışında yakalandı. Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen ve gün boyu Dinç ile birlikte olan ve örgütün kadın yapılanması olan TJA içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Sümeyye Gök
de Şırnak'ın Silopi ilçesinde gözaltına alındı.
HESABINI VERECEKSİNİZ
Bütçe görüşmeleri sırasında Meclis kürsüsünde konuşan İçişleri Bakanı Soylu, Güven cinayetiyle ilgili HDP milletvekillerine dönerek, "biz devlet olarak suçluların peşindeyiz" dedi. Soylu konuşmasının devamında "Şırnak Cizre'de bir katliam oldu. Bizim İlçe Başkanımızın kardeşi olan Tahir Güven gece yarısı bir komplo ile öldürüldü. Gecenin bir yarısı onu bir yere çağırıp pusu kurdular. Pusu kuran kim biliyormusunuz? Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç. Onu bu sabah nerede yakaladık. HDP'li Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladık. Bunların hepsinin hesabını vereceksiniz" dedi.
PKK'NIN OYUNCAĞISINIZ
Soylu "Bu katliamın talimatı PKK'nın Suriye kolu tarafından verilmiştir. Mehmet Miraç Dinç ile Sezai Temelli
' nin, Hüseyin Kaçmaz' ın Hasan Özgüneş
'in irtibatı vardı. Bu katliamın hesabını vereceksiniz. Bu milletvekilliği seni kurtarmayacak. Hesabını vereceksiniz. Siz PKK'nın oyuncağı ve uşağısınız" diye konuştu.