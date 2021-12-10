İstanbul Havalimanı’na taşınan son uçak törenini “Eşi için kırmızı halı serdi” diye sundular!

Atatürk Havalimanı'ndan Yeni İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci yaşanırken uçaklardan son uçağın inişi için 6 Nisan 2019 tarihinde bir tören yapılmış, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, eşi Tuğçe Saatman Aycı ve ekip arkadaşları uçaktan inerek İstanbul Havalimanı'na intikal etmişti. Aycı o gün "13 saatlik rekor bir sürede intikal tamamlanmıştır" demişti.
SOSYAL MEDYADA ÇİRKİN ALGI OPERASYONU! KISA SÜREDE YÜZ BİNLERE ULAŞTI
Sosyal medyada bu anın görüntüleri bir algı çalışması yapılarak farklı bir boyuta taşındı. Sosyal medya kullanıcıları bu anın görüntülerini paylaşmaya başladı. @_A_TA_KIIZ_I (Atakızı) isimli sosyal medya hesabı da bu anın görüntülerini yeniymiş gibi paylaşarak THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın eşi için tören düzenlediğini ve kırmızı halı serdirdiğini sosyal medyadan bir video ile birlikte paylaştı.
Atakızı isimli hesap ayrıca "THY Yönetim Kuruşu Başkanı İlker Aycı eşinin ayaklarına kırmızı halı serdiriyor. Törenle karşılanıyor. THY'yi iflasın eşiğine getiren devletin, milletin parasını çarçur eden Mehmet İlker Aycı Cumhurbaşkanı mı?" ifadelerini kullandı. Bu yalan kısa sürede yüz binlere ulaştı.
SOSYAL MEDYADA YALAN YAYILDI, OYSA GÖRÜNTÜLER TAŞINMA SÜRECİNE AİTTİ
Bu paylaşımlar sosyal medyada yayılırken büyük bir algı operasyonu da gerçeklemiş oldu. Birçok kişi görüntüleri yeniymiş gibi paylaşmaya başladı ve THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın uçaktan inen eşi için kırmızı halı serdirdiğini yalanını yaydı. Oysa görüntüler iki yıl öncesine ait olmakla birlikte, Atatürk Havalimanı'ndan Yeni İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci yaşanırken son uçağın inişi için yapılmış bir törenin görüntüleriydi.