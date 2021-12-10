İstanbul Havalimanı’na taşınan son uçak törenini “Eşi için kırmızı halı serdi” diye sundular!

Atakızı isimli hesap ayrıca "THY Yönetim Kuruşu Başkanı İlker Aycı eşinin ayaklarına kırmızı halı serdiriyor. Törenle karşılanıyor. THY'yi iflasın eşiğine getiren devletin, milletin parasını çarçur eden Mehmet İlker Aycı Cumhurbaşkanı mı?" ifadelerini kullandı. Bu yalan kısa sürede yüz binlere ulaştı.

SOSYAL MEDYADA YALAN YAYILDI, OYSA GÖRÜNTÜLER TAŞINMA SÜRECİNE AİTTİ

Bu paylaşımlar sosyal medyada yayılırken büyük bir algı operasyonu da gerçeklemiş oldu. Birçok kişi görüntüleri yeniymiş gibi paylaşmaya başladı ve THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın uçaktan inen eşi için kırmızı halı serdirdiğini yalanını yaydı. Oysa görüntüler iki yıl öncesine ait olmakla birlikte, Atatürk Havalimanı'ndan Yeni İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci yaşanırken son uçağın inişi için yapılmış bir törenin görüntüleriydi.