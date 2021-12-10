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Giriş Tarihi: 10.12.2021 08:46 Son Güncelleme: 10.12.2021 08:49

PKK'nın Beşiktaş'taki kalleş saldırısının kahraman şehitleri anılıyor

EMİR SOMER EMİR SOMER
PKK’nın Beşiktaş’taki kalleş saldırısının kahraman şehitleri anılıyor

Bölücü ve hain terör örgütü PKK'nın 10 Aralık 2016 tarihinde Vodafone Park Stadı'nın dışında düzenlediği çifte bombalı kalleş terör saldırısında yaşamını yitiren 40'ı polis 45 şehit, şehadetlerinin beşinci yılında anılıyor.

Bugün tarih 10 Aralık 2021... Bundan beş yıl önce; bölücü ve hain terör örgütü PKK'lı teröristler, İstanbul Beşiktaş'ta kalleş bir çifte bombalı terör saldırısı gerçekleştirdi. Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nın dışında Çevik Kuvvet araçları hedef alındı. Bölücü terör örgütü PKK'lı hainlerin gerçekleştirdiği kalleş saldırıda 40'ı polis memuru 45 kişi şehit oldu. Kalleş saldırıda şehit olan kahramanlar bugün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenecek törenlerle anılacak. Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu'nun önündeki Şehitler Tepesi'nde şehit ailelerinin de katılımıyla bir anma programı düzenlenecek. Ardından Dolmabahçe Camii'nde mevlit okutulacak.

Son Dakika: İstanbul Beşiktaş'ta polise bombalı saldırı!

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PKK'nın Beşiktaş'taki kalleş saldırısının kahraman şehitleri anılıyor
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