Tutuklanan Emin Kalkan’ın ifadesi ortaya çıktı! Tahir Güven’in öldürülmesini PKK adına Miraz gerçekleştirdi

Olaydan 2 gün önce evinin yakınında Miraz isimli şüphelinin yanına geldiğini ifade eden Kalkan şöyle konuştu; "Miraz isimli şahıs bana 3 seferdir gözaltına girip çıktığımı ve devlet ile anlaşarak gözaltına çıkabildiğimi söyledi. Beni Ajanlıkla suçladı. Bana belindeki silahı gösterdi. Ben bunun üzerine korktum ve kendisine kimseyle ilgili herhangi bir bilgi vermediğimi söyledim. Bunun üzerine benden bir adet açık hat istedi. Bende korktuğum için teklifini kabul ettim. Ertesi gün hattı teslim etmek üzere anlaştık. Ertesi gün ben 200 TL karşılığında bir adet açık hat aldım. Ancak hattın numarasını bilmiyordum. Bu hattın parasını ben verdim. Miraz benden önceki gün buluştuğumuz yerde hattı aldı. Elinde 3 tane telefon ve modem olduğunu düşündüğüm bir cihaz vardı. Aldığım hattı cihazlardan birine taktı. Yıldız 101 kareyi tuşladı. Bir telefon numarası çıktı. Bu telefon numarası aldığım hattın numarasıdır. Başka bir telefondan bir kadın şahsı aradı. Çıkan telefon numarasını ona söyledi. Daha sonra aldığım hattı taktığı telefona bir kod geldi ve ben bu sırada telefona WhatsApp kurulduğunu anladım. Ayrıca daha sonra Miraz da bana WhatsApp kurduğunu ve telefonumda internet tanımlı olduğunu ve kullanabileceğimi söyledi. Daha sonra bana önceden yaptığı gibi gençlik yapılanması içinde yapacağı faaliyetlerden söz etti ve benim de katılmamı istedi. Ben tekrardan kendisini reddettim. Bunun üzerine bana ertesi gün bir uyuşturucu baronu ile görüşeceğini ve benimde yanında olmamı istedi. Bende kabul ederek eve gittim."