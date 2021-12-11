2 milyar dolar vurgun yaptılar

İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçelerine göre, referans olmadan üye yapılmayan Smart Trade Coin
sisteminde her bir yatırımcı, üye yaptığı kişi başına ekstra kazanç sağlıyordu. Coin şirketinin yöneticileri bir WhatsApp grubu kurarak yatırımcıları bu gruptan yönlendiriyordu. Ponzi, saadet zinciri
, piramit yapı adı altında kripto para borsasına kaydedilen insanların paraları, bir süre sonra buharlaştı. Hesapları boşaltılanlar veya dondurulduğu için parasını çekemeyenler soluğu savcılıkta aldı.
Smart Trade Coin şirketi ve 11 yöneticisinin mallarına tedbir konulmasını, şüpheli yöneticilerin tutuklanmasını isteyen şikâyetçilerin avukatları, "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık", "nitelikli dolandırıcılık" ve "yatırım tavsiyesi verme" suçlarının işlendiğini öne sürdü.
Mağdur avukatlarından Adem Ay, binlerce insanın dolandırıldığını ve yaklaşık 2 milyar doların buharlaştığını belirterek, Coin şirketi ile 11 yöneticisinin mallarına tedbir konulmasını ve tutuklama kararı verilmesini talep etti. Avukat Ay, "Todex
vurgunu gün yüzüne çıktı ama Smart Trade Coin dolandırıcılığı devam ediyor" dedi.
Şikâyetçiler ise mağdurlar arasında intihar edenler olduğunu belirterek, başkalarının bu tuzağa düşmemesi için seslerini duyurmak istediklerini söyledi:
"EŞİM KENDİNİ ASTI"...
Nimet An:
Elimizden bütün yatırımlarımızı aldılar. 4 yetimim var. Eşim kendini astı. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, lütfen sesimizi duysunlar. 40 bin lira elden verdim, 185 bin lira değerindeki çeyreği de bozdurup elimden aldılar.
Mehmet Güvenç:
Bize "Arkadaşlar bu robot vasıtasıyla borsalar arası kur farkından alım satım yaparak arbitraj dediğimiz sistem üzerinden size aylık kazancın yüzde 30'unu vereceğiz" dediler. Yani siz 100 lira yatırıyorsanız bu paranın bir ay içinde yüzde 30'unu vereceklerdi. "Bu şekilde bu sistemde para kazanırsınız" dediler.
Kafiye Çelebi:
Kaybım 300 bin dolar. 12 bin 500 dolar bir kızıma, 12 bin 500 dolar diğer kızıma, bir de küçük oğluma 5 bin dolarlık kripto para almıştım. Aşağı yukarı 90 bin dolar para ödedim o zaman. Elimde nakit param vardı, 5 tane de dairemi sattım. Allah belalarını versin. 3 ay kendime gelemedim.