AK Partili ismin katili HDP’li çıktı

AK Parti Cizre
İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman aşireti lideri Tahir Güven
(67), geçtiğimiz ocak ayında aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayıp hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası yapılan operasyonda, HDP
Gençlik Meclisi üyeleri Mehmet Miraç Dinç ve Abdullah Kaçmaz ile Sümeyye Gök gözaltına alındı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Aralık'ta tutuklanan Emin Kalkan, ifadesinde cinayetin, adını "Miraz" olarak bildiği bir kişi tarafından işlendiğini öne sürdü. Kalkan Miraz'ın, kendisini HDP içerisinde gençlikten sorumlu kişi olarak tanıttığını anlattı.
Kendisini "bir uyuşturucu baronuyla görüşeceğini söyleyerek" yanına çağırdığını anlatan Kalkan, "Ara sokağa girdik, bana bekle dedi. Hızla yan sokağa girdi. 4-5 saniye sonra birden fazla el silah sesi, birkaç saniye sonra tekrar birkaç el silah sesi duydum. Sonra koşup evimin yanına geldik. Telefonun sim kartını çıkarıp attı ve gülerek 'Benim işim tamamdır' deyip ayrıldı. Daha sonra amcama gittiğimde Tahir Güven'in öldürüldüğünü söylediler. Ben de Miraz'ın ateş ettiği kişinin Tahir Güven olabileceğini anladım. Bu cinayeti PKK
/ KCK terör örgütü faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirmiştir" dedi.