Interpol’e FETÖ kıskacı: İşte Genel Kurul’daki diplomasi trafiği

ARTIK SÖZ SAHİBİYİZ

Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı Interpol Genel Kurulu'nda ilk turda 151 üye ülkeden 55'inin oyunu alarak İcra Komitesi Avrupa Kıtası üyeliğine, 2 ay gibi kısa sürede başarılı bir kampanya çalışması yürüten Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanı Selçuk Sevgel'in seçilmesi ile birlikte Türkiye ile Interpol'ün ilişkileri bağlamında yeni bir sayfa açıldı. Genel kurulda; 169 ülkeden 16'sı bakan olmak üzere 685 katılımcı yer aldı. Interpol- Europol Daire Başkanı Selçuk Sevgel'in üyeliğe seçilmesi ile birlikte ülkemizin menfaatleri doğrultusunda kararlara imza atılmasının yanında haklılığımız ve duruşumuz da en iyi şekilde gösterilmiş olacak.