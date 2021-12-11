Son dakika: 11 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 349 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 255 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 180 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,04 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 600 bin 540 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.
"AŞININ SONUÇLARI ORTADA"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaygın aşılamanın ardından süreç şunu gösteriyor: Tam aşılı olanlar Covid-19'u genellikle hafif geçirmekte. Aşı aleyhtarı söylemlerden etkilenenler, aşılarını eksik bırakanlar, genç olsalar da, kronik rahatsızlıkları bulunmasa da yıpratıcı günler yaşıyor. Aşının sonuçları ortada!" ifadelerini kullandı.
İŞTE 11 ARALIK VERİLERİ:
10 ARALIK KOVID-19 TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 232 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan vaka sayısı yaklaşık olarak 3.5 ay sonra en düşük seviyesini gördü. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 25 bin 129 kişi iyileşti.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,96 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,02 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 532 bin 728'e yükseldi.
BAKAN KOCA 2 GRUBA DİKKAT ÇEKEREK UYARDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Covid-19'a yakalanma endişesi giderek azalıyor. Aşılarını tamamlamış ve tedbirli davranan gençler için bu anlaşılabilir. Fakat risk grubunda bulunan ileri yaştakiler, kronik hastalığı olanlar yine yüksek hassasiyet göstermeli. Aşıları eksik olan herkes aşılarını tamamlamalı." dedi.
10 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU:
9 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 522 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 27 bin 263 kişi iyileşti.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,88 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,97 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 394 bin 26'ya yükseldi.
BAKAN KOCA SON 6 HAFTAYA DİKKAT ÇEKİP UYARDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Salgın son 6 haftada benzer günlük vaka sayılarıyla seyretti. Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi. Bu olumlu durumu sürdürmek ve kayıplarımızı azaltmak için eksik aşıları tamamlamalı tedbirden taviz vermemeliyiz." dedi.
9 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU:
8 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ:
8 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 20 bin 874 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 192 oldu. Bir günde toplam 356 bin 254 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 29 bin 883 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,81 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,94 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 276 bin 848 'e yükseldi.
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 57,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.
"PİŞMAN OLMAYI BEKLEMEYİN"
Bakan Koca, koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanlarımızı aşıdan önyargılarla korkutmaya çalışanlar NE KAZANDI? Hatalı kararlarınsa sonucunu biliyoruz. Yoğun bakımlarda yatan Covid-19 hastalarının önemli bölümü hiç aşı yaptırmamış veya aşısı tam olmayan kişiler. Aşı, alınması gereken bir karar. Pişman olmayı beklemeyin." dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...
8 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU:
7 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ:
7 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 22 bin 687 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 198 oldu. Bir günde toplam 355 bin 317 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 24 bin 366 olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,75 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,90 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 160 bin 790'e yükseldi.
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 57,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.
"GERİDE KALAN 10 AYIN SONUÇLARINA GÜVENİN"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin her yerinde yoğun bakımda yatan Covid-19 hastaları var. Bunların önemli bir bölümünün hiç aşı yaptırmamış veya aşıları eksik kişiler olması tesadüf değil. Aşılı kişilerin hastalığı büyük oranda hafif geçirmesi de tesadüf değil. Geride kalan 10 ayın sonuçlarına güvenin." dedi.
7 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU:
6 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Sağlık Bakanlığı günün verilerini paylaştı. Vaka sayısı 20 bin 33 olarak açıklanırken, vaka sayıları 20 bin banındaki inişli çıkışlı seviyesini sürdürüyor. Vefat sayısı 187 olarak kayıtlara geçerken, koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 25 bin 611 kişi iyileşti.
AŞI SAYISI 121 MİLYONU GEÇTİ
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,68 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,86 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 42 bin 428'e yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN AŞI UYARISI: ÖNEMİNİ KORUYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir doz aşı yapıldığında bundan hepimiz mutluluk duyuyorduk. Aşılanmanın, toplumun tüm bireylerine karşı da görevimiz olduğunun farkındaydık. Şimdi ciddi artışların olmaması üzüntü verici. 30 ilde 2. doz oranı %75'in altında. AŞI ÖNEMİNİ KORUYOR." dedi.
6 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU:
5 ARALIK KORONAVRİÜS VERİLERİ:
5 Aralık'ta 19 bin 357 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 185 oldu. Bir günde toplam 350 bin 937 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 24 bin 278 olarak kaydedildi. Vaka sayıları 3 ay sonra 20 binin altına düştü. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,61 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,82 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 910 bin 438 'e yükseldi.
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 57,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.
İşte 5 Aralık koronavirüs verileri:
AŞI VE TEDBİR VURGUSU
Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları 20 binin altına büyük uğraşlar ve özveri ile düşüyor. Bunu kalıcı kılmak bizim mücadele kararlılığımıza bağlı. Hemen aşılarımızı olmalı ve tadbirden taviz vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,57, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,80 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 857 bin 540 doza yükseldi.
4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU:
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Mevsim şartlarından hepimizin çıkarması gereken sonuçlar var. Kapalı yerlerde kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçınmalıyız. Bulunduğumuz kapalı ortamları sık sık havalandırmalıyız. Temizliğe dikkat etmeliyiz. Riskin arttığı bu dönemde aşılarımızı hemen yaptırmalıyız.
3 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 495 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 20 bin 193 kişi iyileşti.
AŞI SAYISI 121 MİLYONA YAKLAŞIYOR
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,53, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,78 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 788 bin 673 doza yükseldi
TÜRKİYE'DE OMİCRON VARYANTI GÖRÜLDÜ MÜ?
Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur.
3 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU:
2 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 747 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 22 bin 284 kişi ise iyileşti.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,73 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 640 bin 853 doza yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Salgın hayatı değiştirdi, salgın boyunca da değişimler yaşadık. Bu değişimlerden biri aşının bulunmasıyla önlemlerin kısmen esnekleşmesi oldu. Bugün, hayat kalitelerimiz için aşıya çok önem vermeliyiz. Tıpkı, ilk günlerde tedbirlere verdiğimiz önem kadar. Ve dikkatli olmalıyız." dedi.
2 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU:
1 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 24 bin 113 kişi iyileşti.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,37, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,69 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 516 bin 813 doza yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Virüsler, gribe yol açan Influenza'daki gibi, zamanla değişime uğrar. Bizim verdiğimiz mücadeleye ve değişen şartlara karşı virüs de hayatta kalma mücadelesi verir. Covid-19'da yeni varyantlardan endişe duyulabilir, fakat salgının sonunun zayıf varyantlarla geleceğini unutmayın." dedi.
1 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU: