Son dakika: 11 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video
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Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 11 Aralık'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 349 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 255 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaygın aşılamanın ardından süreç şunu gösteriyor: Tam aşılı olanlar Covid-19’u genellikle hafif geçirmekte. Aşı aleyhtarı söylemlerden etkilenenler, aşılarını eksik bırakanlar, genç olsalar da, kronik rahatsızlıkları bulunmasa da yıpratıcı günler yaşıyor. Aşının sonuçları ortada!" dedi. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...