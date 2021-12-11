Son dakika haberi | İBB’nin İSTAÇ Genel Müdürü firarda çıktı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18 Ceza Dairesi'nin ise, Değirmenci'nin temyibaşvurusunu reddettiği ve bunun üzerine Değirmenci hakkında arama kararı çıkarıldığı bildirildi. 9 Aralık'ta görevinden ayrıldığı yönünde haberler çıkan Değirmenci'nin cep telefonuna 5 Aralık'tan bu yana ulaşılamadığı, Değirmenci'nin yakalanması durumunda cezaevine gireceği bilgisine ulaşıldı. Değirmenci'nin eşi ve çocuklarının Ataşehir ilçesinde olduğu ancak kendisinin nerede olduğunun bilinmediği kaydedildi.