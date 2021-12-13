Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) meclisinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu kürsüden 28 Şubat postmodern darbesini hakkında ifadeler kullanırken, sözü AK Parti Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'a getirdi. Neslihanoğlu Ayık'a 28 Şubat'ta kaç yaşında olduğu sorusunu yönelterek "28 Şubat kaç yılında oldu?" diyerek 28 Şubat darbesini yaşamadığı halde Ayık'ın bu konuyu konuştuğu algısını vermeye çalıştı.

BAŞKAN HİLAL AYIK'IN CEVABI SOSYAL MEDYADA YANKI BULDU

Başkan Ayık ise söz alarak Neslihanoğlu'na cevap verdi. Ayık'ın "28 Şubat'ta annem başörtülü diye otobüsten atılıp her gün 13 kilometre yürüdüğünde 13 yaşındaydım!" ifadelerini içeren meclis görüntüleri ise sosyal medyada yayılmaya başlandı.



"ÇOK MERAK EDİYORSANIZ ŞAYET! 13 YAŞINDAYDIM"

Meclis görüntülerinin yer aldığı videoda CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu Ayık'a 28 Şubat'ta kaç yaşında olduğu sorusunu soruyor. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın cevapları ise şöyle:

-28 Şubat'ta kaç yaşındaydın? Çok merak ediyorsanız, 13 yaşındaydım Yaşar Bey. Annem başörtülü diye otobüsten atılıp her gün üç kilometre yolu yürüdüğümde 13 yaşındaydım. Çok merak ediyorsanız şayet!

CHP’li isim sordu, tarihi cevap geldi: "28 Şubat’ta annem başörtülü diye otobüsten atıldığında #Ben13yaşındaydım!” | Video

-Türkiye dereceli ablam tasdiknameyle İmam Hatip Lisesi'nden Milli Güvenlik dersinde başını açmadığı için atıldığında 13 yaşındaydım. Üniversite kayıtlarını çıkarın ÖSS'den.

-Babamın ticari işletmesi Batı Çalışma Grubu tarafından fişlenip kapanmak zorunda kaldığında 13 yaşındaydım Yaşar Bey.

"GENEL BAŞKANINIZIN BAHSETTİĞİNİZ HELALLEŞMEYİ DİLE GETİRİYORSANIZ "BİZ O HAKKI HELAL ETMİYORUZ"

-O gün sadece bir başörtüsü zulmüyle kıyaslamazsınız. O gün nice insanlar ne şekilde etkilendi o süreçten. Ve konuyu siz açtınız helalleşme diyerek. Bende ne dedim? Genel Başkanınızın bahsettiğiniz helalleşmeyi dile getiriyorsanız "biz o hakkı helal etmiyoruz" dedim.

-28 Şubat ile ilgili ise KHK'lı hesaplar benim Twitter hesabıma atağa geçti. Sosyal medyada çalışma yaptılar. 28 Şubat'ta bu hanım efendi kaç yaşındaymış, ne yapmış, benzer söylemler. Üzüldüm ya! O hesaplarla aynı söylemleri bugün CHP Grup Başkanvekilini'nin söylemiş olmasına gerçekten üzüldüm, bu üzüntümü dile getiriyorum. Siz özür dilemezseniz dilemeyin!

#BEN13YAŞIMDAYDIM ETİKETİ AÇILDI, SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI!

Başkan Ayık'ın bu sözlerini içeren video ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı, Ayık'a destek yağdı. Hatta #Ben13yaşımdaydım etiketi de açıldı. İşte destek mesajlarından bazıları:

"ZULMÜN YAŞI OLMAZ, ZULMÜN SESİ OLUR VE O SES TÜM SALONDA YANKILANIR..."

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: "13 yaşında ailesiyle birlikte 28 Şubat zulmünü yaşayan Hilal Ayık Başkanım "helalleşmek" isteyenlere gereken cevabı vermiştir. Onurlu, başı dik ve alnı ak Kardeşim, ağzınıza sağlık. Zulmün yaşı olmaz, zulmün sesi olur ve o ses tüm salonda yankılanır... #Ben13Yaşındaydım"

"SİZİ MANGAL GİBİ YÜREĞİNİZ İÇİN AYAKTA ALKIŞLIYORUZ"

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Yılmazer: "Sizi mangal gibi yüreğiniz için ayakta alkışlıyoruz. Ümidimizsiniz. Gururumuzsunuz Hilal Ayık başkanım. 28 Şubatta hepimiz sizinle diyoruz: #Ben13yaşımdaydım"

"BAŞKA SÖZE HACET YOK! #BEN13YAŞINDAYDIM"

AK Parti MKYK Üyesi Lütfiye Selva Çam: "Biraz samimi olun,bu CHP zihniyeti asla değişmeyecek. Yaşadıklarımızın üzerinden siyaset yapmayı bırakın. Unutmuyoruz, unutmayacağız. Helalleşmek kim siz kim. Zulm ile abad olanın akibeti berbat olur. Helal olsun Hilal Ayıkhttp://başkanım. Başka söze hacet YOK! #Ben13Yaşındaydım"

"28 ŞUBAT'IN AÇTIĞI YARALAR, 13 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUĞUN ZİHNİNDE, YÜREĞİNDE YAŞIYOR VE EN GÜR SESİYLE BUGÜN BİLE HAYKIRIYOR"

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Gültekin Gündüz: "28 Şubat'ın açtığı yaralar hala kanıyor, 13 yaşındaki bir çocuğun zihninde, yüreğinde yaşıyor ve en gür sesiyle bugün bile haykırıyor. Yüreğinize sağlık Başkanım Hilal Ayık. #Ben13Yaşındaydım"



"ZULMÜN YAŞI, ÇEKİLEN ÇİLELERİN SONU YOKTU"

Çubuk Belediye Başkanı Av. Baki Demirbaş: "#28Şubat sürecinde yaşadığı zulmü dile getiren yürekli Başkanımız Hilal Ayık. #Ben13yaşındaydım, sen 15, diğeri 20... Zulmün yaşı, çekilen çilelerin sonu yoktu.



"DAHA SENİN YAŞIN KAÇTI" CÜMLESİNİ KURMAYA CÜRET ETMELERİNE HALEN ŞAŞIRIYORUM"



AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız: "Gençleri siyaseten diline pelesenk edenlerin, siyasette yer bulan gençlere her fırsatta "daha senin yaşın kaçtı" cümlesini kurmaya cüret etmelerine halen şaşırıyorum, evet. #Ben13Yaşındaydım. Geçmişe takılıp kalmıyoruz; ancak "helalleşme" diyerek geçmişi hatırlatır ve sonrasında da bir yüzleşme olmaksızın bizden geçmişi olduğu gibi içimize gömmemizi, yok saymamızı beklerseniz; size yaptıklarınızı, oluşturduğunuz toplumsal fay hatlarını bir bir hatırlatırız. Bilin bunu ilkokul 3. Sınıftaydım. Yaş 9. Sene 2001. Sınıfta "diyanet işleri başkanı" ilan edilmiştim. Düşünsenize 9 yaşındaki çocukların bile karşısındaki bir çocuğu görüşünden dolayı kategorize edebildiği keskin kutuplu bir siyasal "bilinç" iklimi vardı. #Post28ŞubatTravmaları"



"İNANIYORUZ Kİ RABBİM AFFETMEYECEK"



AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak: "Bu bağnaz, yüreği kara zihniyeti kul affetse de nafile, İnanıyoruz ki Rabbim affetmeyecek. Helalleşme ahirette inşallah. #Ben13Yaşındaydım"

"HAKLI MÜCADELEMİZİ GÜR BİR SESLE HER ZAMAN, HER YERDE SÜRDÜRECEĞİZ"

AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Erhan Kuşçu: "Katsayı oyunlarıyla milyonlarca gencin geleceğini çaldınız, zulmettiniz, kapanmayacak yaralar açtınız. Yüzsüzce Helalleşme safsatasına gereken cevabı veren Hilal Ayık başkanım yüreğine sağlık. Haklı mücadelemizi gür bir sesle her zaman, her yerde sürdüreceğiz. #Ben13Yaşındaydım"

"DÜN BAŞI KAPALI DİYE ÖZGÜR HAKLARINI ELİNDEN ALDIĞINIZ KIZLARIMIZIN AHI SİZE YETER DE ARTAR"



AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu: "Bugün eşitlik naraları atan muhalefetin dün neler yaptığını gür sesle yüzlerine vuran cesur kardeşim, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ı tebrik ediyorum Ülkemizin dünü ve bugünü apaçık ortadadır. Dün başı kapalı diye özgür haklarını elinden aldığınız kızlarımızın ahı size yeter de artar"

"O ZULME ALKIŞ TUTAN ZALİMLERLE ASLA HELALLEŞMEYECEĞİZ.!"

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci: "Sevgili kardeşim, Akyurt Belediye Başkanımız Hilal Ayık'ı yapmış olduğu konuşma ve duruşundan ötürü tebrik ediyorum. 28 Şubat millete zulümdü, o zulme alkış tutan zalimlerle asla helalleşmeyeceğiz.!"

"YALNIZ DEĞİLSİN KARDEŞİM…"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz: "Namlusunu millete çeviren tanklara selam durmayanlar hep aynı yaşta milleti ile yan yana. Yalnız değilsin kardeşim… Hilal Ayık. #Ben13Yaşındaydım"