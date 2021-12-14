CHP’li isim sordu, tarihi cevap geldi: "28 Şubat’ta annem başörtülü diye otobüsten atıldığında #Ben13yaşındaydım!” | Video

Ankara Büyükşehir Belediyesi meclisinde CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu kürsüden sözü AK Parti Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’a getirdi. CHP’li Neslihanoğlu Başkan Ayık’a 28 Şubat’ta kaç yaşında olduğu sorusunu yönelterek “28 Şubat kaç yılında oldu?” diye sordu. 28 Şubat darbesini Ayık’ın yaşamadığı halde konuştuğu algısını vermeye çalışan Neslihanoğlu’na Ayık tarihe geçecek cevaplar vererek, “28 Şubat’ta annem başörtülü diye otobüsten atılıp her gün 3 kilometre yolu yürüdüğünde #Ben13yaşındaydım! Türkiye dereceli ablam tasdiknameyle İmam Hatip Lisesi’nden Milli Güvenlik dersinde başını açmadığı için atıldığında 13 yaşındaydım. Babamın ticari işletmesi Batı Çalışma Grubu tarafından fişlenip kapanmak zorunda kaldığında 13 yaşındaydım!” dedi. Bu ifadeleri içeren görüntüler ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Hatta #Ben13yaşımdaydım etiketi açıldı, Ayık’a destek yağdı…