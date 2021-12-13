SON DAKİKA: Polisimizin şehit edildiği olaya karışan DHKP-C’li terörist de İBB’de işe başlamış! Belediye terör yuvasına döndü...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki konuşmasında, "İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi ve 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı, 455'inin PKK ve KCK kaydı var, 80'inin DHKP-C kaydı var, 20'sinin de MLKP kaydı var, 2'sini MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını herbirinize gönderebilirim" dedi. Buna karşılık İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile belediye sözcüsü Murat Ongun gerçekleri çarpıtmak için olayı manipüle etti. SABAH'ın "İşte PKK'nın dağ kadrosu" manşetinin ardından Murat Ongun, PKK/KCK dağ kadrosuna eleman temin ettiği ve Kandil'e giderek örgüt yöneticilerinden talimat aldığı için gözaltına alınan Sevtap Ayman'ı işe aldıklarını itiraf ederek, Ayman'ın işe döneceğini açıkladı.