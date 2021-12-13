Spor Yasası’nda kritik düzenlemeler! Menajer olmak için 3 önemli kriter

Yasa teklifinde önemli başlıklardan biri de kulüp başkanlarından sorumlu olması. Dört büyükler olarak bilenen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplam borcu 16 milyar TL. Kulüp başkanları onca borca rağmen kulüplere yeni yük bindirerek borçlanmalar yapmaya devam ediyor. Bu da spor kulüplerini borç batağına sürüklüyor.
Yeni düzenleme spor kulüplerini borç batağından kurtaracak. Kulüp başkanları borçlardan sorumlu olacak. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından mevcut başkanlar veya göreve başlayacak olanlar Yeminli Mali Müşavirliklerden 'Borcum yok' yazısı alacak. Bu tarih o kulüp başkanı için milat olacak. O yazıyı aldıktan sonraki dönemde spor kulübünün yapacağı borçlardan başkan sorumlu olacak. Yasa çıkmadan önceki borçlar ise kapsam dışı tutulacak.
Menajerler, spor kulüpleri ve futbolcular arasındaki sözleşmeler noter huzurunda yapılacak. Yapılacak sözleşmeler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bildirilecek.