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Giriş Tarihi: 13.12.2021 09:57 Son Güncelleme: 13.12.2021 10:07

Spor Yasası'nda kritik düzenlemeler! Menajer olmak için 3 önemli kriter

Eda IŞIK Eda IŞIK
Spor Yasası’nda kritik düzenlemeler! Menajer olmak için 3 önemli kriter

AK Parti, Spor Yasası ile ilgili düzenlemede sona geldi. Geçen hafta teklif ile ilgili toplantılar yapıldı. Teklif menajerlik sistemine çeki düzen getirecek düzenlemeler içeriyor. Menajer olabilmek için üç önemli kriter getiriliyor. İlk kriter Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. İkinci kriter yasa ile yetkilendirilecek olan kurumlardan menajerlik sertifikası almak. Son kriter ise terör, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, uyuşturucu ile yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak. Bu şartları sağlayanlar menajer olabilecek.

Yasa teklifinde önemli başlıklardan biri de kulüp başkanlarından sorumlu olması. Dört büyükler olarak bilenen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplam borcu 16 milyar TL. Kulüp başkanları onca borca rağmen kulüplere yeni yük bindirerek borçlanmalar yapmaya devam ediyor. Bu da spor kulüplerini borç batağına sürüklüyor.

Yeni düzenleme spor kulüplerini borç batağından kurtaracak. Kulüp başkanları borçlardan sorumlu olacak. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından mevcut başkanlar veya göreve başlayacak olanlar Yeminli Mali Müşavirliklerden 'Borcum yok' yazısı alacak. Bu tarih o kulüp başkanı için milat olacak. O yazıyı aldıktan sonraki dönemde spor kulübünün yapacağı borçlardan başkan sorumlu olacak. Yasa çıkmadan önceki borçlar ise kapsam dışı tutulacak.

Menajerler, spor kulüpleri ve futbolcular arasındaki sözleşmeler noter huzurunda yapılacak. Yapılacak sözleşmeler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bildirilecek.

Aynı kapsamda Futbol Federasyonu'nun veri tabanındaki futbolcu lisans bilgileri ve menajer kayıtları noterlik sistemine açılacak. Çekmece sözleşme yapan sporcuya bir yıl sahalardan men cezası verilecek.

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Spor Yasası'nda kritik düzenlemeler! Menajer olmak için 3 önemli kriter
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