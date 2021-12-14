CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü gazetesine makam odasını açarak açıklamalarda bulunmuş, Ankara'da bilinen engelli ressam Muhammed Yalçın'ın tablosu hakkında bilgi verdikten sonra Ankara'nın Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı hakkında asılsız iddialarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu açıklamasında engelli ressam Muhammed Yalçın'ın babasının Muhammed için Altındağ Belediye Başkanı'ndan iş isteyince "Bir bez verelim, masaları silsin" ifadelerini kullanıldığını söylemişti.

BALCI VE ENGELLİ RESSAMIN AİLESİ KILIÇDAROĞLU'NU YALANLAMIŞTI

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ise Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan yalanlayarak "Muhammed kardeşimizin ailesinin bizden bugüne kadar herhangi bir yardım ve iş talebi olmamıştır. Bizleri tanıyan herkes iddia edilen ifadeyi asla kullanmayacağımızı bilir" demişti.

Başkan Balcı daha sonra engelli ressam Muhammed Yalçın'ın ailesiyle görüştüğünü yine sosyal medya hesabından duyurmuş, "Kıymetli Hemşehrilerim, Az önce Muhammed Yalçın kardeşimizin ailesi ile görüştüm. Onlar da yaşananları yalanladı ve çok üzüldüklerini ifade ettiler... Bizi de en çok üzen, bu yalana engelli bir kardeşimizin alet edilmesi oldu" ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu’nun ‘Bez verelim silsin’ yalanı videoyla çöktü. İşte engelli ressam ile belediye başkanın o görüntüleri | Video

KILIÇDAROĞLU'NUN YALANI VİDEO İLE ÇÜRÜDÜ



Başkan Balcı bugün ise sosyal medya hesabından engelli ressam Muhammed Yalçın ile 1,5 yıl önceki görüntülerini paylaşarak Kılıçdaroğlu'nun yalanını şöyle çürüttü:



"CHP Lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ressam Muhammed Yalçın kardeşimize, 'Bir bez verelim, masaları silsin' dediğimiz iddiasında bulunmuştu. Peki, biz Muhammed'e 1,5 yıl önce yaptığımız ziyarette eline bez mi verelim demişiz, yoksa sanatını icra etmesini mi söylemişiz. İzleyelim!"

"ENGELLİ RESSAMIN SANATINI İCRA ETMESİ İÇİN…"

Başkan Balcı ile Yalçın arasında diyalog Kılıçdaroğlu'nun "Bir bez verelim, masaları silsin' ifadelerini çürütürken, videodaki ressam ile Balcı aralarında geçen konuşmada şunların geçtiği görülüyor:

Asım Balcı: "Allah iyilik versin. Seni görmeye geldik. Buraları ne güzel yapmışsın, rengârenk olmuş"

Muhammed Yalçın: "Ben yaptım"

Balcı: "Böyle bir kabiliyetin var. Kartın da var. Ressam Muhammed Yalçın harika! Kartta da buradaki figürleri yapmışsın, resimleri yapmışsın"

Balcı: "Muhammed biz sana böyle bir yer göstersek başka yerleri de boyar mısın?"

Yalçın: "Boyarım"



Balcı: "Gerçekten boyar mısın? Ama böyle güzel boyayacaksın. Böyle duvarları gösteririz. Okul bahçelerini gösteririz, güzel yerler gösteririz. Çocuk resimleri yapacaksın ama güzel neşeli resimler yapacaksın inşallah.

Yalçın: Boyarım, tamam...