Video Haber Kılıçdaroğlu’nun ‘Bez verelim silsin’ yalanı videoyla çöktü. İşte engelli ressam ile belediye başkanın o görüntüleri | Video
Kılıçdaroğlu’nun ‘Bez verelim silsin’ yalanı videoyla çöktü. İşte engelli ressam ile belediye başkanın o görüntüleri | Video

Kılıçdaroğlu’nun ‘Bez verelim silsin’ yalanı videoyla çöktü. İşte engelli ressam ile belediye başkanın o görüntüleri | Video

14.12.2021 | 18:18

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Kılıçdaroğlu’nun ‘Bez verelim silsin’ yalanı videoyla çöktü. İşte engelli ressam ile belediye başkanın o görüntüleri

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