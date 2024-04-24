Başkan Erdoğan'dan Alman mevkidaşı Steinmeier ile ortak basın toplantısı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan İsrail ile ticaret' tartışmalarına noktayı koydu. Erdoğan, "Yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz, o iş bitti" dedi. Erdoğan, Netanyahu'nun siyasi ömrünü uzatmak adına bölgenin güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.