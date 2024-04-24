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Video Yaşam Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’i resmi törenle karşıladı | Video
Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’i resmi törenle karşıladı | Video

Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’i resmi törenle karşıladı | Video

24.04.2024 | 15:10

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’i resmi törenle karşıladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Konuk Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Steinmeier'e protokol kapısına kadar eşlik etti. Başkan Erdoğan, Steinmeier'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Başkan Erdoğan ve Steinmeier'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Steinmeier, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Başkan Erdoğan ve Steinmeier, merdivenlerde Türkiye ve Almanya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Ardından baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Steinmeier, ikili ve heyetlerarası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

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