Ümraniye'de virajı alamayarak kaza yapan polis memuru şehit oldu | Video
Ümraniye'de görevi başındayken motosikletle kaza yapan polis memuru şehit oldu.
4 AY ÖNCE GÖREVE BAŞLAMIŞ
Şehit düşen polis memuru Emrah Büke'nin 4 ay önce göreve başladığı öğrenildi. Görgü şahidi Metin Ata isimli vatandaş, "Burada oturuyordum. Patlama gibi bir ses geldi. Baktım polis memuru yerde yatıyordu. Olay yerinde vefat etti. Sağlık ekipleri görürdü" dedi.
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