Son dakika: Topu yine ittifaka attı! Kılıçdaroğlu’ndan adaylık açıklaması

Millet İttifakı'nda adaylık krizi sürüyor. 2023 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına İYİ Parti cephesinden peş peşe vetolar geliyor. Önceki gün konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili soruya, "Kendisinden talip olduğunu duymadım. Herkes idealist davranmalı. Nefis zamanı değil. Kazanacak bir aday belirlemeliyiz" sözleri ile yanıt vermişti. Aydın'ın ardından İYİ Parti'nin bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı da topa girdi. Paçacı'nın açıklamaları da Kılıçdaroğlu'na veto niteliğindeydi.
MİLLET İTTİFAKI'NDA ADAYLIK TARTIŞMALARI
Her fırsatta, 'Erken seçim, hemen seçim, derhal seçim' gibi ifadelerle seçim çağrısı yapan Millet İttifakı, adaylık konusunda ise bir türlü uzlaşamıyor. HDP'nin destekleyeceği bir aday ittifak için kritik öneme sahip. Diğer yandan İYİ Parti'nin de razı olacağı bir aday belirlenmesi gerekiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından, 'Aday olacak' yorumu çıksa da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve yönetimi bu adaylığa rıza göstermiyor.
AKŞENER'İN GÖNLÜNDEKİ ADAY 'OĞLUM' DEDİĞİ EKREM İMAMOĞLU
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağını, kendisinin başbakanlığa talip olduğunu ifade etmişti. Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'Fatih' benzetmesi yaparak gönlündeki adayı ilk kez belli etmişti. Akşener, daha sonra ise 'İmamoğlu ve Yavaş aday olursa bizce sorun olmaz!' çıkışı yaparak Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırmıştı. Akşener'in, HDP oylarını da alabileceğini düşündüğü İmamoğlu'nun adaylığına daha sıcak baktığı kulislerde konuşuluyor.
KILIÇDAROĞLU DA İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A KAPILARI KAPATTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise kendi oyununu kuruyor. Kılıçdaroğlu, Akşener ve İYİ Parti kanadından gelen İmamoğlu ve Yavaş seslerini, 'Bir dönem daha belediye başkanlığı yapmalarını istiyorum' çıkışı ile bastırmıştı.
Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın karşısına çıkmak istediği, kendisi olmaz ise de İmamoğlu ve Yavaş'ın olmasını istemediği belirtiliyor.
TOPU YİNE İTTİFAKA ATTI! KILIÇDAROĞLU'NDAN ADAYLIK AÇIKLAMASI
Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz" sorusuna "İttifak kabul ederse bundan onur duyarım. Bu konu hiç konuşulmadı. Bireysel olarak karar vermek doğru değil" dedi.