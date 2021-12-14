Son dakika: Topu yine ittifaka attı! Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması | Video

Millet İttifakı'nda adaylık krizi gündemdeki yerini meşgul etmeye devam ediyor. Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz" sorusuna "İttifak kabul ederse bundan onur duyarım. Bu konu hiç konuşulmadı. Bireysel olarak karar vermek doğru değil" dedi.