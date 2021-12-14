TBB Başkanı ve ekibinin kirli geçmişi! Ortak noktaları FETÖ, DHKP-C VE PKK/KCK...





DHKP-C terör örgütü mensubu Ebru Timtik, Aytaç Ünsal ve Selçuk Kozağaçlı için sosyal medya hesabından, "Risk altında olan sadece Ebru ve Aytaç'ın hayatları değil, tüm yurttaşların hakkı olan adil yargılanma hakkı, savunma hakkıdır. Bu nedenle vicdan sahibi herkes için Ebru ve Aytaç'ın tahliyesi ve yaşamalarını sağlamak bir sorumluluktur" , "Selçuk Kozağaçlı, hukuksuzluğun hukuk maskesini giyip her muhalif seste kendini yeniden inşa ettiği bu ülkede, adaletsizliğin karşısında hiç susmayan ve susturulamayacak 'savunmanın ses telleri' olmayı seçmiştir" paylaşımında bulundu.





GEZİ OLAYLARINA DESTEK VERDİ

Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) tarafından düzenlenen organizasyonda Erinç Sağkan'a Yılın Hukuk Mücadelesi Ödülü verilirken, Sağkan burada yaptığı konuşmada, gezi eylemlerinin umut verici olduğunu ve insan hakları ihlallerine karşı Ankara Barosu'nun gereken görevi alacağını kaydetti. Sağkan, sosyal medya hesabından Gezi Parkı olaylarının yıl dönümüne ilişkin çok sayıda mesaj paylaştı.



GEZİ PARKI VE BOĞAZİÇİ OLAYLARINA DESTEK VERMİŞ

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Bozkurt'un, Cumhuriyet gazetesi davasında tutuklu avukatlara destek olmak amacıyla sözde adalet nöbetine katıldığı, sosyal medya hesabından Gezi Parkı ve Boğaziçi olaylarına destek mesajları paylaştığı öğrenildi.