CHP’li Adana belediyesinin işçi kıyımı devam ediyor! ASKİ’den 100 işçi daha çıkarıldı

15TANE CHP'Lİ İŞÇİM VAR ÇIKARMADIM

AK Parti Grup Sözcüsü Vedat Gündoğan da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zeydan Karalar'ın seçimler öncesinde "Namus sözü veriyoruz işçi kıyımı yapmayacağız" sözlerini hatırlatıp, "Ama maalesef sözlerinde durmadılar. Çıkarılan işçiler arasında engelli kardeşimiz de var. Artık isçi çıkışlarına son verin. Mutsuz ve korku içinde çalışan işçiden hizmet beklemeyin" derken, Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe ise ,"Kalbinde Allah korkusu olan temizlikçinin, çöpçünün işine son vermez. Bu vicdana sığar mı? Belediyemizde çalışan 15 tane CHP'li işçi var ama ben bir tanesini çıkarmadım" diye konuştu.