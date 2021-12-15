CHP’li Adana belediyesinin işçi kıyımı devam ediyor! ASKİ’den 100 işçi daha çıkarıldı

2019 seçimlerinde koltuğa oturur oturmaz "Bankamatikçi" diyerek yaklaşık 3 bin kişinin ekmeğiyle oynayan CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, işçi çıkarmayı tüm hızıyla sürdürüyor. Aralık ayının meclis toplantısında söz alan Cumhur İttifakı meclis üyeleri, "İnsanda biraz vicdan ve Allah korkusu varsa işten çıkartmaz. İşçiler her Cuma korkuyla e devlete girip ya da mesajlarına bakıp işten çıkıp çıkmadığını korku içinde takip ediyorlar. Mutsuz ve korku içinde çalışan belediye çalışanı hizmet veremez. Engelli bir çalışanı nasıl çıkarırsın" diyerek tepkilerini dile getirdiler.
NEDİR BU İDEOLOJİK YAKLAŞIM?
Büyükşehir Belediyesi'nin Aralık ayının ilk oturuma ASKİ'den işten çıkarılan yaklaşık 100 işçi damga vurdu. Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın katılmadığı mecliste söz alan Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Cemal Demirdağ, ekmeklerinden olan işçilerin çıkarılmasına büyük tepki gösterdi. MHP'li meclis üyesi Cemal Demirdağ, "Yeter artık gerçekten yeter. Nedir bu ideolojik yaklaşım. Sizden olmayanlara düşmansınız? Yapılanlar insanca hakça değildir. Ellerinizi çekin çalışanların üzerinden. Artık Adana ve ilçeleri sizden hizmet bekliyor. Yaklaşık 3 yıldır yapamadığınız işleri ve yarım kalan projeleri inşallah 2022'de tamamlarsınız" dedi.
15TANE CHP'Lİ İŞÇİM VAR ÇIKARMADIM
AK Parti Grup Sözcüsü Vedat Gündoğan da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zeydan Karalar'ın seçimler öncesinde "Namus sözü veriyoruz işçi kıyımı yapmayacağız" sözlerini hatırlatıp, "Ama maalesef sözlerinde durmadılar. Çıkarılan işçiler arasında engelli kardeşimiz de var. Artık isçi çıkışlarına son verin. Mutsuz ve korku içinde çalışan işçiden hizmet beklemeyin" derken, Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe ise ,"Kalbinde Allah korkusu olan temizlikçinin, çöpçünün işine son vermez. Bu vicdana sığar mı? Belediyemizde çalışan 15 tane CHP'li işçi var ama ben bir tanesini çıkarmadım" diye konuştu.
YÜZDE 70 ENGELLİ
ASKİ'de Ekim 2014 yılında işe başlayan 32 yaşındaki yüzde 70 engelli raporu olan Ecrin Yıldır, işine son verildiğini geçtiğimiz Cuma günü öğrendi. Eline tebligat geçmediğini bir arkadaşının kendisini arayıp söylediğini anlatan Yıldır, haklarını mahkeme yoluyla alacağını söyledi.CHP’li Seçer ve yönetimine işçilerden tepki: Yazıklar olsun