CHP’li Seçer ve yönetimine işçilerden tepki: Yazıklar olsun

İşçiler, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in vicdansızlık yaptığını belirterek, "Yine yüzlerce arkadaşımızdan işinden edildi. Binlerce kişiyi ekmeğinden ettiler. Tutulan bir tutanağımız yok. Çeşitli bahanelerle işten atıldık. Bizler ev kiramızı bile zor ödeyen insanlarız. 'Hizmetinize ihtiyaç kalmadığı bildirildiğinden iş akdiniz feshedilmiştir' nedir, birde mesajla bilgi veriyorlar çıkarttıklarını. Bu zulüm ne zaman son bulacak. Sürekli işçinin, çalışanın yanında olduğu vurgulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Vahap Seçer, işçilerin tüm haklarını elinden almak için elinden geleni yaptı. Yazıklar olsun" diye tepki gösterdi.
CHP'li Başkan Vahap Seçer ve yönetimi, son olarak Kültür ve İmar A.Ş'den yaklaşık 90 personele 'hizmetinize ihtiyaç kalmadığı bildirildiğinden iş akdiniz 02.12.2021 tarihinden itibaren feshedilmiştir' mesajı gönderilerek işten çıkardı. Bugüne kadar yaklaşık 3 bin 500 kişiyi işinden eden Seçer ve yönetimine tepkiler artarak devam ediyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 2014 yılından bu yana özel güvenlik görevlisi olarak çalışan ve işine son verilen Volkan Yavuz, Vahap Seçer ve yönetiminin mağdur ettiği binlerce işçiden biri. Yavuz, "Bizler gibi binlerce namusuyla çalışan, evine ekmek götüren çalışanları mağdur etmek için gelmişler. İşimizde gücümüzde olan insanlarız. Yazıktır, günahtır bize yapılan. Bizler işimizde gücümüzde çalışan insanlarız. Ekmekle oynamak hangi vicdana sığar. Sürekli işçinin, çalışanın yanında olduğu vurgulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Vahap Seçer, işçilerin tüm haklarını elinden almak için elinden geleni yaptı. Bu yaşımızdan sonra nerede iş bulacağız. Yine yüzlerce çalışanı işinden edildi. Ne yapacak bu insanlar" diye konuştu.
İşten çıkarılanlardan Hasan Bayram; "Mersin Büyükşehir Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak 14 yıl başarıyla çalıştığım işyerimden performans düşüklüğü gibi asılsız bir sebepten dolayı işimden edildim. Ben görevimi layıkıyla yapıyordum. İşten çıktığımızdan bu yana aile içi huzurumuz yok. Kemal Kılıçtaroğlu'nun verdiği söz, 'hiçbir emekçimizi mağdur etmeyeceğiz' dedi, şeref sözü verdi. Fakat bizi işimizden ekmeğimizden ettiler. Şuan çok mağdurum. Ev kirası ödeyemiyorum. Bizler bu durumdayken bile hala işten çıkarmalara devam ediyorlar. Yazıktır, günahtır" dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'nda 7 yıldır ofis personeli konumunda çalıştığını belirten Tuba Güneş, "Son seçimlerden sonra siyasi görüşüm nedeniyle yoğun bir şekilde mobbinge ve sürgünlere maruz kaldım. Benim gibi birçok arkadaşımda baskı ve zulüm gördü. Evi barkı dağılan arkadaşlarımız oldu. Bunun hesabını kim verecek. Yine yüzlerce kişiyi işinden ettiler. Yeter artık hiç mi vicdan yok" diye konuştu.
CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve yönetimi, 2 yıldır mobinge ve psikolojik şiddete maruz bırakarak işinden olan kadın büro çalışanı Tuba Güneş'i, oturduğu sitenin önüne süpürgeli temizliğe vermişti.
SEÇER'E İŞİNDEN OLAN İŞÇİLERDEN SERGİLİ TEPKİ
CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından çalışmadıklarını ve performans düşüklüğü gerekçesi ile işinden edilen işçilerin oluşturduğu "Mersin Büyükşehir Belediyesi İşten Çıkarılanlar Platformu" aracılığı ile görevleri başında iken çektirdikleri fotoğraflardan oluşan bir fotoğraf sergisini Mersin'in her ilçesinde açarak, hem cevap verdiler hem de tepki gösterdiler.CHP’li belediyede işçi kıyımı sürüyor! SMS’le 90 işçiyi daha kovdu CHP’li Seçer’den yine hakaret ‘buranın horozu sen misin’