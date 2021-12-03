CHP’li Seçer ve yönetimine işçilerden tepki: Yazıklar olsun

İşçiler, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in vicdansızlık yaptığını belirterek, "Yine yüzlerce arkadaşımızdan işinden edildi. Binlerce kişiyi ekmeğinden ettiler. Tutulan bir tutanağımız yok. Çeşitli bahanelerle işten atıldık. Bizler ev kiramızı bile zor ödeyen insanlarız. 'Hizmetinize ihtiyaç kalmadığı bildirildiğinden iş akdiniz feshedilmiştir' nedir, birde mesajla bilgi veriyorlar çıkarttıklarını. Bu zulüm ne zaman son bulacak. Sürekli işçinin, çalışanın yanında olduğu vurgulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Vahap Seçer, işçilerin tüm haklarını elinden almak için elinden geleni yaptı. Yazıklar olsun" diye tepki gösterdi.

CHP'li Başkan Vahap Seçer ve yönetimi, son olarak Kültür ve İmar A.Ş'den yaklaşık 90 personele 'hizmetinize ihtiyaç kalmadığı bildirildiğinden iş akdiniz 02.12.2021 tarihinden itibaren feshedilmiştir' mesajı gönderilerek işten çıkardı. Bugüne kadar yaklaşık 3 bin 500 kişiyi işinden eden Seçer ve yönetimine tepkiler artarak devam ediyor.